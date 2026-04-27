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    首頁 > 生活

    核安會明在屏東舉行核三換發執照說明會 環團：應專心除役、不應重啟

    2026/04/27 13:03 記者楊媛婷／台北報導
    核安會將在28日於屏東恆春鎮公所舉行核三廠換照說明會。（資料照）

    核安會將在28日於屏東恆春鎮公所舉行核三廠換照說明會。（資料照）

    隨藍白主導的立院通過「核管法」修法，針對核三是否重啟，核安會將於28日在屏東恆春舉行核三廠運轉執照換發地方說明會，環團今（27日）指出，對於核三廠的地質風險與異常情況要充分揭露，也應確保廠區不會成為最終核廢貯存處，並直言核三廠就應除役，不該冒險重啟。

    核安會針對核三廠換照啟動審查，並於明天在恆春舉行地方說明會，台灣蠻野心足生態協會今發表聲明指出，核三廠下方有活動斷層通過，地底曾發生變形作用，認為相關地質風險應該要充分揭露，並主張應該要依同樣緊鄰斷層的美國加州洪堡灣核電廠為例，直接永久關閉，加上核三廠歷年來至少發生7次起火事件、35次輻射汙染事件、45次其他異常狀況，都應該要充分揭露並對外說明。

    台灣蠻野心足生態協會進一步指出，對於社會關切的核廢料問題，該廠減容中心長期焚燒運轉產生的低階核廢料，但相關的健康風險卻沒有揭露，另核三廠的地質條件惡劣，不適合長期貯存高階核廢料，台電也應該要說明最終貯存場址在哪裡，還有如何確保恆春不會成為最終貯存場址，更重要的是核三廠只剩下535束用過核燃料的存放空間，最多只能再運轉4年，再運轉所需要的更新補強設備等成本也應進行經濟效益等分析。

    該會表示，日本福島核災時，居民撤離範圍約30公里、美國撤僑範圍約80公里，核三廠相同距離的居民人數分別為約6萬人及近400萬人，若核三再運轉後，不幸發生核子事故，到底該如何妥善撤離安置居民也將是問題，以及我國對核子事故設定賠償上限總額僅42億元，若以日本福島為例，周邊居民受災後每人僅獲賠7萬元，顯然無法彌補損失，也應就賠償規劃說明。

    台灣蠻野心足生態協會表示，在必須投入大量資源、成本才能重啟核三廠，並且周邊地理環境又有高風險，又無法確定核廢料去處下，認為核三廠應做好除役工作，不應冒險重啟核電。

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