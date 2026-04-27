高腳屋設計美翻！南市「安南全民運動館」5月完工

安南全民運動館以「高腳屋」設計，展現「扛厝走溪流」歷史記憶。（台南市政府提供）

台南安南區指標性工程「安南全民運動館」進入完工倒數階段，市長黃偉哲今日前往工程現地視察時表示，場館融合在地台江文化與滯洪池景觀設計，不僅是運動設施，更是兼具文化意象與環境共生的城市地標。

安南全民運動館位於九份子重劃區，總工程經費約3億1470萬元，2023年開工，目前施工進度達93.209％，較原訂期程超前10％；建築以「高腳屋」設計，呼應過去曾文溪流域居民因應水患發展出的建築智慧，展現「扛厝走溪流」歷史記憶。

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館規劃地上2層空間，包含瑜珈教室、韻律教室、體適能中心、多功能教室及綜合球場，可供籃球、羽球等多元運動使用，滿足不同族群與年齡層的需求；連接場館的橋梁採上下分層，下層供一般通行，上層為運動館使用者動線，提升便利性。

黃偉哲強調，安南全民運動館預計5月完工，啟用後將有效補足安南區室內運動設施量能，提升市民運動休閒品質，並成為結合文化、景觀與運動功能的重要公共建設，展現台南宜居城市的發展成果。

市長黃偉哲視察安南全民運動館工程。（台南市政府提供）

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