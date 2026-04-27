台語金曲演唱會 5/2桃園藝文廣場開唱

2026閩南傳統藝術巡演─台語金曲演唱會海報。（圖由桃園市文化局提供）

桃園市政府文化局推廣閩南與傳統民俗藝術，主辦「2026閩南傳統藝術巡演」將於5月2日下午5時30分在桃園藝文廣場登場，活動配合桃園慈護宮慶祝天上聖母聖誕舉辦台語金曲演唱會，採免費入場，邀請市民朋友一同沉浸在台語音樂與傳統文化交織的夏夜盛會中，感受滿滿的人情味與在地魅力。

文化局長邱正生表示，本次演出陣容堅強，邀請「超級夜總會」3位金牌主持人澎恰恰、許效舜與苗可麗聯手主持，並由林雅婷、林孟宗、黃鈺涵、彭正等實力派歌手接力演出。現場將帶來多首膾炙人口的經典台語金曲，結合幽默風趣的主持互動，營造熱鬧歡樂的演出氛圍，精彩可期！

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邱正生說，桃園慈護宮主祀天上聖母，是北桃園的媽祖信仰中心。其前身為1703年創建於宜蘭五結鄉的媽祖廟，歷經遷徙與重建，於1975年於現址落成安座。慈護宮見證桃園地區的開發與變遷，也凝聚在地社群的文化認同，廟宇建築融合傳統閩南風格，雕梁畫棟、屋脊剪黏與彩繪細緻華麗，展現出豐富的民間工藝之美。

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