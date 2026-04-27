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    絕美懸日再現北市！ 4/30起連6天最佳觀賞路段、時段公開

    2026/04/27 12:22 記者黃宜靜／台北報導
    據中央氣象局懸日預報，4月30日至5月5日連6天，有機會在台北市觀賞懸日美景；示意圖。（資料照）

    據中央氣象局懸日預報，4月30日至5月5日連6天，有機會在台北市觀賞懸日美景；示意圖。（資料照）

    浪漫奇景「曼哈頓懸日」將登場！根據中央氣象署2026懸日預報預告，這週四至週六（4月30日至5月2日）台北市忠孝東西路將可見懸日美景，緊接著下週日至週二（5月3日至5日）也將於台北市峨眉街登場。

    中央氣象署預估，台北市忠孝東西路（新生高架以西）這週四至週六將可見懸日美景，夕陽逐日約較前1天早3分鐘運行到達街道中心，仰角也較前1天稍高，也就是說4月30日週四下午5點56分至6點16分、5月1日週五下午5點53分至6點13分、5月2日週六下午5點50分至6點10分，可見懸日美景。

    氣象署預報，下次懸日將在下週日至週二在台北市峨眉街（西寧南路以西）緊接著登場，夕陽逐日約較前1天早2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1天稍高，因此5月3日下週日下午5點57分至6點17分、5月4日下週一下午5點55分至6點15分、5月5日下週二下午5點52分至6點12分可見懸日美景。

    氣象署預報，下一次懸日美景時間為8月7日至8月12日，同樣位於台北市峨眉街及忠孝東西路。

    氣象署提醒，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

    氣象署提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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