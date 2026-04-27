天團嗨唱大巨蛋狂震！里民怒批北市府 沒改善還變本加厲

台北大巨蛋。（資料照）

日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」上週末晚上7點在台北大巨蛋開唱，大批粉絲入場朝聖並隨音樂嗨唱跳動，「蛋殼外共振」再度引爆周邊居民怒火，「今晚活動又造成住家晃動和嚴重噪音！已打一九九九抗議！」信義區興隆里長吉娃斯・吉果受訪說，里民真的不堪其擾，市府總說會改進，實際上沒改善還變本加厲，並質疑「遠雄坐在室內吹冷氣數鈔票，蛋殼外周邊里民心驚膽跳！」

體育局回應，昨日有派員在現場確認，主辦單位確實有派員勸導觀眾，避免跳動狀況，後續會持續注意相關活動內容，降低對社區居民的影響。

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吉娃斯表示，張惠妹是個人演唱會，但是「ONE OK ROCK」是重金屬樂團，震撼力比阿妹的「三天三夜」還強數倍，震動、搖晃讓在地居民氣炸，不滿台北市政府明明答應「會改進」，不僅沒改善還變本加厲，根本變相胡說八道，還要里長去安撫里民，怒斥乾脆改名「大爆蛋」算了。

吉娃斯指出，市府雖有發函請里長去開會，但過往經驗令人質疑，是以說明為由騙人去「簽到」背書，「今年開始我都不去了！」而且遠雄派小職員出席卻都不發言，「遠雄坐在室內吹冷氣數鈔票，蛋殼外周邊里民心驚膽跳！」

在地居民也反映，先前就已說過希望「張惠妹條款」可以擴大納管把關其餘表演者或團體，但始終沒有下文，這不是一首歌唱完之後，可以停個幾分鐘歇會兒的問題，而是從開場到結束持續擾民長達一小時以上，心臟不堪負荷，並反問演唱會一定要辦在晚上、室內嗎？「演唱會又不是夜總會，國外也有白天辦在戶外的啊！市府都說要改進，結果越改越差勁！」

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