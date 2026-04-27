打造元宇宙學習 台南5校入選全國沉浸科技核心學校

教育部啟動沉浸科技導入素養導向教學實施計畫，台南入選5校。（台南市政府提供）

教育部啟動「2026年沉浸科技導入素養導向教學實施計畫」，在全國遴選出30所核心學校，台南入選5校，數量居全國之冠，展現地方推動沉浸式科技教育成果。

教育局長鄭新輝說明，入選核心學校包含土城國小、崇明國小、成功國小、長安國小及崇明國中等，另有9所合作學校共同參與；計畫延續既有5G新科技學習基礎，結合素養導向理念，強調學生在「體驗、理解、應用」的學習歷程中，培養統整知識與解決問題能力，並透過VR教材與教育元宇宙平台，發展沉浸式跨域課程。

請繼續往下閱讀...

其中，在教學實踐上各校依在地特色發展多元主題，例如部分學校結合海洋教育與在地養殖漁業，設計「海洋奇緣」及水域安全課程；也有學校以探究式教學結合虛擬情境，讓學生在沉浸式環境中進行科學探索，將抽象概念轉化為具體經驗。

此外，成功國小與中洲國小則以台南在地歷史文化，以赤崁樓為核心發展沉浸式課程，透過互動操作與科學實作，讓學生在虛實整合情境中學習，提升學習動機與應用能力；另有學校運用VR技術導入人體與物理概念，以「聲音」為主題培養系統思考與問題解決能力等。

鄭新輝強調，未來將持續透過核心與合作學校協作模式，促進資源共享與專業交流，並擴散優質課程模組，引導學生進行探究、討論與反思，深化學習內涵等，讓沉浸式科技教育在校園深化落實，打造具前瞻性的學習環境。

土城國小實施教育元宇宙課程。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法