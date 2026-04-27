狗狗暫時搬家！彰化重建中途之家 下個月分批送往代養場

彰化唯一的公立流浪犬收容所設備老舊、空間不足，今年原地將重建。（彰化動防所提供）

彰化縣近來頻傳遊蕩犬咬傷事件，再度浮現收容量能長期不足的老問題，彰化縣動物防疫所指出，斥資約1.8億元重建員林阿寶坑「流浪狗中途之家」工程日前已完成發包，預計2028年完工，未來可大幅提升收容量，重建過渡期持續推廣認養。

彰化唯一的公立流浪犬收容所目前因設備老舊、空間不足，縣府規劃原地改建為4層樓的垂直式收容所，施工期約2年，收容量將由現行約250隻提升至450隻。

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因應今年改建需求，動防所已覓得一處可容納約300隻犬隻的代養場，並持續對外徵求其他合適場地補足缺口，也準備在今年5月底陸續啟動搬遷作業。動防所表示，重建期間，委託民間單位設置臨時收容處所，所內犬隻也將分批以籠內方式轉運到臨時所的代養場。

另一方面，縣府比照他縣市作法，啟動「彰化縣因應流浪狗中途之家重建工程遴選民間代養收容犬貓專案計畫」，提供每隻犬貓每日53元補助，支應場地與人力成本，飼料與醫療資源則由動防所負責。

動防所表示，目前繼續找尋縣內合格立案的人民團體、獸醫診療機構與動物保護相關業者，同時代養收容場地也在彰化縣內，只要有合適空間，請業者幫忙暫時收容。

除了透過補助委由民間協助代養收容外，動防所持續推廣認養，年滿18歲、未違反動物保護法的民眾，攜帶身分證即可完成認養，意洽動防所。

員林阿寶坑「流浪狗中途之家」工程已發包，預計2028年完工。（彰化動防所提供）

縣府規劃原地改建為4層樓的垂直式收容所，施工期約2年，收容量將由現行約250隻提升至450 隻。（彰化動防所提供）

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