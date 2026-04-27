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    首頁 > 生活

    台中市敬老愛心卡合約診所無利可圖 衛生局長曾梓展的診所也不加入

    2026/04/27 12:14 記者歐素美／台中報導
    市議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫合約診所覆蓋率太低，造成長者就醫不便。（記者歐素美攝）

    市議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫合約診所覆蓋率太低，造成長者就醫不便。（記者歐素美攝）

    台中市議會今進行警消環衛業務質詢，市議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫可折抵50元，但高齡長輩常需的眼科、牙科、復健科，在清水、沙鹿、梧棲三區，僅清水有2家眼科診所，其餘敬老愛心卡合作診所都掛零，由於衛生所只有一般門診與戒菸門診，敬老愛心卡就醫折抵又不能在醫院使用，致海線長者抱怨敬老愛心卡就醫折抵不實用。

    楊典忠並指出，台中市敬老愛心卡合作診所383家，僅佔全市基層診所3771家的一成左右，且石岡、新社兩區沒有合約診所，導致兩區市民需跨區就醫，要求每個行政區都應有基本合作診所，不能出現零合作行政區，牙科、眼科、復健科更應列為優先招募科別，市府也應訪查未加入診所，了解是否因請款流程、系統操作、行政成本導致加入意願低，否則這張敬老愛心卡對山城海線的民眾而言，只是城鄉差距的證明，因為「市政府發卡給你，但你根本用不到」。

    衛生局長曾梓展表示，因使用的長者不多，加上診所成為合約診所業未獲利，只是純服務，致業者加入合約診所意願不高； 楊典忠質疑市府擴大敬老愛心卡用途，必需分析民各種情況並加以改善，而不是有辦就好，尤其曾梓展自己的診所也未加入合約診所，不可思議。

    副市長鄭照新表示，將會盤點增加合作診所，尤以長者常使用的科別優先盤整，合約診所比例可以更高。

    市議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫可折抵50元，遭海線長者質疑不實用。（記者歐素美攝）

    市議員楊典忠表示，敬老愛心卡就醫可折抵50元，遭海線長者質疑不實用。（記者歐素美攝）

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