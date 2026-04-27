台南青鯤鯓扇形鹽田廢鹽24年 發現海草生態

將軍青鯤鯓扇形鹽田是國家級濕地，現在更發現有海草生態。（記者楊金城攝）

台南將軍區青鯤鯓扇型鹽田在2002年廢鹽功成身退後，成為國家級重要濕地，現在又發現鹽田裡長有海草，當地鯤鯓國小攜手台灣環境規劃協會推動海草生態系的學期學習課程，鹽田裡的生態課期望鯤鯓國小親子化身「海草偵探」，未來學校發展為海草藍碳小學，為海洋保育、減碳做出貢獻。

認養扇形鹽田的台灣環境規劃協會，與海洋保育署、成大水工所舉辦「扇形鹽田海草公民科學體驗工作坊」，帶領親子和環境志工在扇形鹽田的潮間帶實地觀察、調查海草和鹽田魚蝦蟹生態，了解海草床提供海洋生物豐富的棲息空間；陳姓民眾說，原來這些「水裡的草」這麼珍貴。

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成大水工所康兆凱博士將艱深的「藍碳（Blue Carbon）」概念，轉化為孩子聽得懂的森林故事，強調海草床捕碳、固碳的能力甚至優於陸地森林。扇形鹽田並像是海洋生物的幼稚園。

永續環境規劃師飛魚老師（劉峻儒）今日表示，扇形鹽田是人工曬鹽場，不會有自然生態，鹽田廢曬後，因為與海水還有連通，引入海草的種子或植株，環規會帶領鯤鯓國小推動鹽田濕地的環境教育，上學期發現卵葉鹽草、單脈二藥草與線葉二藥草等海草，開啟了扇形鹽田海草生態學習課程，希望帶動學校發展海草藍碳小學。

鯤鯓國小校長黃向秀表示，扇形鹽田就是學校延伸教室，更是與社區生態共融的起點，透過親子共學，建立起對土地的責任感，期待未來大家都可以成為海草代言人，關心海草的棲地。

青鯤鯓扇型鹽田活化利用，台南市觀旅局在2023年投入8300萬打造濱海新亮點，成為熱門景點，去年10月出現「藍眼淚」奇景，轟動一時。

將軍青鯤鯓扇形鹽田的海草。（環規會提供）

將軍青鯤鯓扇形鹽田的海草。（環規會提供

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