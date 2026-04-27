消保處抽檢市售花生堅果 2件黃麴毒素超標下架

台灣氣候高溫多濕，易於黴菌生長，如未妥善保存花生、堅果等製品，恐導致黴菌滋生，造成毒素污染；示意圖。（圖擷取自freepik）

花生、堅果及其製品等相關產品因營養豐富、口感多元，深受民眾喜愛，但台灣氣候高溫多濕，易於黴菌生長，如未妥善保存，恐導致黴菌滋生，造成毒素污染；行政院消費者保護處抽檢實體店面、網路花生、堅果共計32件產品，發現有2件花生粉黃麴毒素超標後，衛福部食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架。

消保處今年2月會同新北市、新竹市、台中市、台南市政府的衛生機關於實體商家購樣16件，並在網路通路購樣16件，進行共32件品質檢測及食品標示查核。這次食品標示查核有8件不符合規定，皆為網路通路產品，如未標示有效期限、營養標示等。

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至於品質檢測部分，消保處表示，花生及其製品主要是檢驗黃麴毒素與赭麴毒素A，堅果及其製品則是檢驗黃麴毒素，其中赭麴毒素A全數符合規定，黃麴毒素則有2件不符合規定，均為花生粉。

消保處強調，這次查核發現「黃麴毒素」不符規定與標示不合格部分，衛福部食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架完竣，地方衛生機關也分別命食品業者限期改正或通知限期回收改正標示，改正前不得繼續販賣。

消保處提醒消費者，選購花生、堅果及其製品時，應選擇外觀正常，無異狀者，及信譽良好廠商的產品，開封後應以低溫、乾燥方式儲存，避免受潮及發黴。食品業者也應定期自主檢查原物料是否合乎衛生規格，並選購優良的花生原料，避免使用廉價次等原料，同時注意原料及半成品儲存時溫濕度。

消保處表示，消費者如發生消費爭議，可於上班時間撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身權益。

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