不讓「林百貨」專美 台灣首家百貨「菊元百貨」升格台北市定古蹟

隱身在台北衡陽路、博愛路交叉路口精華地段的台灣第1家現代化百貨公司「菊元百貨」，今天（27日）升格為台北市市定古蹟。（圖由台北市文化局提供）

隱身在台北市衡陽路、博愛路交叉路口精華地段的台灣第一家現代化百貨公司「菊元百貨」，今天（27日）經台北市文化資產審議委員會審議，通過指定為直轄市定古蹟；中正區榮町商圈理事長洪明通表示「菊元百貨」比台灣第2間、南台灣第1間百貨公司「林百貨」早1、2天成立，觀光客看古蹟百貨公司都說到台南林百貨，希望以後也可以到台北來，帶來地方的商圈繁榮。

「菊元百貨店」在2017年5月15日已公告登錄為台北市歷史建築。財團法人台北市古蹟及歷史建築保存基金會於2024年12月20日提報為古蹟。目前建物所有權人為國泰建設公司，正提送修復再利用計畫審查中。文化局辦理文資價值專案小組3次會勘，共13名委員參與，意見分歧，有認為具古蹟價值，也有建議繼續維持歷史建築。

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認為具古蹟價值者提出，菊元百貨於1930年代初期「臺北銀座」榮町興建，是全台最重要商業街地標，見證當時城內區商業及都市發展的榮景，和台北市生活史具有密切關聯；且為首創百貨業經營方式，曾為台北最高民間建築之一，設置首座供民眾使用的公共電梯（流籠），在日本時代、戰後都曾是仕紳聚會之地，「到菊元搭流籠」是當時全台的共同記憶，具高度歷史、藝術或科學價值。

此外，建物表現各時代營造技術流派特色，與美國帝國大廈同樣以耐震core in core 系統作為結構系統，是1930年代耐震結構系統的代表作，也是高層建築鋼筋混凝土造的代表作品；建物立面與騎樓尺度遵循京町改築規範，運用模矩化窗戶配置及大面積玻璃開窗與展示櫥窗，兼顧商業展示功能與現代街景塑造，是台灣近代都市設計精神與街廓規範實踐的具體案例；外牆與電梯核構成雙核耐震系統，展現早期RC建築在結構安全與現代設備整合的技術特徵。加上作為台灣第1座百貨公司、第1個有現代化電梯且與總統府對看的建物，具有時代意義、具稀少性。

不過，也有意見認為新發現的事證與前登錄歷史建築的事項無明顯差異，未達古蹟的指定基準，且現況各部多已消失不存，建議維持歷史建築價值。

地方民眾對菊元百貨申請登錄為古蹟也相當關切，有7名民眾登記發言；榮町商圈理事長洪明通直言說，台南「林百貨」是古蹟，那麼作為城中區代表性的建築、台灣第1個百貨公司的「菊元百貨」也應該是古蹟；且近年來榮町商圈有許多建物登記為古蹟跟歷史建物，菊元百貨作為1個指標性的建築，可與周遭的文化資產形成聚落，推廣地方的文化歷史。

洪明通強調，古蹟與歷史建築在遊客心目中的地位本來不一樣，希望以後要看古蹟百貨的觀光客，也可以到台北來；若能在確定古蹟身分後，未來若能重新開幕，將非常具有意義，是很重要的典範跟宣傳。

文資委員最後以17人出席中，11人同意、6人不同意，通過指定「菊元百貨店」為直轄市定古蹟。

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