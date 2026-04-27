新北「當大人高校祭」起跑 10大活動展現熱血青春

2026新北市當大人高校祭起跑，推出10大系列活動。（記者賴筱桐攝）

專屬高中生的青春盛典將在新北登場！新北市教育局舉辦「2026當大人高校祭」，推出10大系列活動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，8月15日將舉辦大型演唱會，打造屬於高中職學生的青春熱血舞台，也是一場特別的成年禮。

新北市副市長朱惕之今（27）日與「畢業歌女神」許維芳出席宣傳記者會，許維芳與安康高中現代流行音樂社學生同台演唱《啟程》，熟悉的旋律一響起，勾起許多人的青春回憶。

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許維芳說，10年前唱《啟程》，唱的是對夢想的嚮往，現在唱的是對夢想的堅持，如今長大了，希望用不一樣的心情詮釋歌曲。

朱惕之表示，新北市為年輕朋友打造多元發揮的舞台，陪伴學子在成長追夢的路上走得更穩健，「2026當大人高校祭」是一場專屬高校生的青春盛典，今年以「超能」為主題，透過音樂、創作與多元活動，讓學生在參與中探索自我、累積經驗，勇敢踏出成為「大人」的第一步，走出屬於自己的成長道路。

今年活動主視覺設計以「全新打造高校宇宙」為主題，打造4大高校IP角色，包括活力滿滿的兔子寶妮BONNIE、才藝兼備的灰貓凱特KATE、真誠可靠的籃球隊長鬥牛犬布魯斯BRUCE，以及擁有搖滾魂的學生會長變色龍雷恩LEON，由樟樹實中學生蔡宇硯、陳宥廷、張芮慈、羅翊芯共同揭曉，他們說，活動可以為高中生涯留下難忘回憶。

教育局長張明文指出，「2026當大人高校祭在新北」整合市府跨局處資源，從4月起至10月依序推出10大系列活動，實體活動包含「當大人福利社」互動體驗、新北市社團成果發表會徵選、「當大人巡迴工作坊」，重頭戲則是8月15日在新北市民廣場舉辦的「2026當大人高校祭演唱會」。

此外，線上活動包括短影音節目「超能教授」，邀請大學教授及高中職教師進行快問快答挑戰；以及「高校人氣歌手票選」與「高校畢業歌MV票選」，提供學生創作舞台。

畢業歌女神許維芳（左三）帶領安康高中學生演唱《啟程》。（記者賴筱桐攝）

2026新北當大人高校祭設計4款角色IP，由樟樹實中學生共同揭曉（記者賴筱桐攝）

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