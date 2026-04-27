AI新玩法！全台網友瘋測「命定髮型」 GPT「詠唱咒語」曝光

不少網友輸入特定指令，將GPT等AI機器人化身為個人專屬「AI造型師」，這波趣味測驗風潮還吸引前總統蔡英文加入。（法新社資料照、圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

近年成為民眾詠唱AI生成圖的小幫手「GPT」，又出現了全新玩法，不少網友上傳照片並輸入一串特定指令，就能讓GPT秒化身為個人專屬「AI造型師」 ，為自己找出最適合的「命定髮型」、妝容或穿搭。目前不僅全台網友瘋測，就連前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等綠營人士，也加入紛紛這波風潮，曬出自己的測驗結果。

據了解，討論度極高的網路話題「AI造型師」、「AI髮型師」，源自ChatGPT、Gemini等AI聊天機器人。使用者只須上傳任何一張個人照片，再搭配特定的「提示詞」，就能讓AI生成專屬的髮型、妝容和色彩分析圖卡，還會順帶分類「最適合」、「普通」、「不建議」、「趣味」等對比畫面，協助使用者找出最佳風格。

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在諸多指令中，目前成功率最高、最穩定且流傳最廣的指令，為以下這幾段︰

【專業報告版】

請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過對比方式展示不同髮型，清楚區分『最適合』、『普通』與『不建議』，可比較長短髮、瀏海、捲髮等，版面設計需乾淨時尚、像專業顧問報告。

【社群分享版】

請根據我上傳的人像照片，製作一張高質感個人髮型分析圖卡。保留主角原本五官、臉型與真實特徵，透過左右或並排對比方式，展示不同髮型套用在主角身上的效果，清楚區分「最適合」、「普通」與「不建議」髮型，讓人一眼看出哪些髮型最修飾臉型、提升氣質與整體顏值。可比較長髮、短髮、瀏海、捲髮、直髮、層次剪裁、綁髮造型等。版面設計需乾淨時尚、像專業造型顧問報告，整體以視覺呈現為主，只使用簡短標籤，不要加入長段文字。高解析度，資訊清楚，適合社群分享。

目前陸續有網友將測驗結果分享到臉書、IG、Threads、X（原推特）等社群平台，還有一些飼主嘗試把寵物照拿去測驗，發現也能生成出相關圖卡，讓這波風潮擴散到更多族群中。

前總蔡英文昨（26）日晚間也在Threads分享自己的測驗結果，不僅驚豔逾200多萬人，也吸引不少綠營政要加入測驗行列，眾人除了吐槽各種奇葩髮型與妝造，還調侃至少AI不會魔改修圖，把照片P到與本尊完全不像。

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