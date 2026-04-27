探索雪霸 Youth Camp 5月5日開放報名。（雪霸處提供）

雪霸國家公園轄內擁有豐富生態、地理資源，例如知名的國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭、高山地質。雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）推動環境教育，提供高中職與大專院校生探索雪霸將舉辦2梯次的營隊活動Youth Camp，月5日上午9點起開放線上報名，網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/。

雪霸處表示，營隊依據不同區域特色，設計出兼具「挑戰」與「學習」的體驗內容，如武陵梯次將帶領學員攀登雪山東峰，完成許多人生命中的第一座百岳；在夜幕低垂時，則透過夜間生態觀察，認識隱身林間的生命律動；更安排實地參與七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭的科學調查，近距離理解保育工作的意義。

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至於觀霧梯次，雪霸處將安排學員將學習蛾類與哺乳類調查技巧，運用數位工具（如iNaturalist）記錄自然觀察成果，並透過地景觀察與野外監測操作，逐步建立對環境的理解與責任。

雪霸處強調，名額有限，機會難得，歡迎全國高中及大專院校學生踴躍報名，一同在這個夏天，寫下屬於自己的山林故事。

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