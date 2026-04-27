為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    探索雪霸 Youth Camp 5月5日開放報名

    2026/04/27 11:35 記者蔡政珉／苗栗報導
    探索雪霸 Youth Camp 5月5日開放報名。（雪霸處提供）

    探索雪霸 Youth Camp 5月5日開放報名。（雪霸處提供）

    雪霸國家公園轄內擁有豐富生態、地理資源，例如知名的國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭、高山地質。雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）推動環境教育，提供高中職與大專院校生探索雪霸將舉辦2梯次的營隊活動Youth Camp，月5日上午9點起開放線上報名，網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/。

    雪霸處表示，營隊依據不同區域特色，設計出兼具「挑戰」與「學習」的體驗內容，如武陵梯次將帶領學員攀登雪山東峰，完成許多人生命中的第一座百岳；在夜幕低垂時，則透過夜間生態觀察，認識隱身林間的生命律動；更安排實地參與七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭的科學調查，近距離理解保育工作的意義。

    至於觀霧梯次，雪霸處將安排學員將學習蛾類與哺乳類調查技巧，運用數位工具（如iNaturalist）記錄自然觀察成果，並透過地景觀察與野外監測操作，逐步建立對環境的理解與責任。

    雪霸處強調，名額有限，機會難得，歡迎全國高中及大專院校學生踴躍報名，一同在這個夏天，寫下屬於自己的山林故事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播