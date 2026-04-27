八斗高中體育成績亮眼 基市府斥資1145萬改善運動場及周邊設施

基隆市副市長邱佩琳（前排左）今天（27日）到基隆市立八斗高中，頒發拳擊隊加菜金。（基隆市政府提供）

基隆市政府持續優化校園學習環境，斥資1145萬元補助基隆市立八斗高中辦理「運動操場及周邊設施整建工程」，改善操場人工草皮鋪設、周邊地面整平、跳遠場及爬竿場等設施改善，全面提升校園運動空間品質。八斗高中許文璋校長說，操場優化不僅有助於日常體育教學與學生運動發展，課餘時間亦提供社區居民運動休憩空間，落實學校與社區資源共享，營造友善共融校園環境。

八斗高中學務主任吳志清同時也是橄欖球隊教練，他表示，過往操場於雨後常出現泥濘、凹洞與積水情形，不僅影響體育教學，也提高學生運動時受傷風險，本次改善排水及場地品質為核心，透過人工草皮具備良好排水性、彈性及耐磨損等特性，有效解決長期困擾。

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八斗高中體育班學生表現亮眼，在橄欖球方面，115年參加新竹市主委盃全國橄欖球七人制錦標賽榮獲亞軍、114年也獲得第79屆全國橄欖球錦標高中組第一名；排球專項，近日八斗高中國中部參加國中排球乙級聯賽（JHVL）也獲得全國亞軍的優異成績。拳擊部分，在今年的全國中等學校運動會獲得1銀2銅，其中國中部林書妍，獲選為U15國手，即將出國比賽。

基隆市副市長邱佩琳說，非常感謝八斗高中師長、教練的付出與指導，感謝選手的努力，市府作為選手、學校最堅強的後盾，一定要提供孩子完善安全的場地，讓學生安心訓練。她看過橄欖球隊同學的比賽，親自到場為他們加油，教練說泥濘的操場凹凸不平，選手腳踝容易扭到受傷，市府編列預算，全面翻新八斗高中操場，也是目前全市學校最接近標準的橄欖球場。

基隆市副市長邱佩琳、基隆市議長童子瑋今天同時到基隆市立八斗高中，對於排球隊、拳擊隊與橄欖球隊的表現給予肯定，並頒發加菜金。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳（左三）、基隆市議長童子瑋（左二）今天（27日）同時到基隆市立八斗高中，對於排球隊、拳擊隊與橄欖球隊的表現給予肯定。圖為八斗高中校長許文璋感謝府會對學校的支持。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳（前排左）今天（27日）到基隆市立八斗高中，頒發排球隊加菜金。（基隆市政府提供）

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