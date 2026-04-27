新竹市YouBike前30分鐘補助成效佳 單日騎乘破萬、營運創新高

新竹市YouBike前30分鐘補助成效佳，單日破萬騎乘、營運表現創歷史新高。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府推動「YouBike前30分鐘補助」政策以來，提升市民騎乘意願，低碳運輸量能亦持續擴大。交通處表示，在補助誘因與新增500輛車輛的雙重帶動下，新竹市YouBike營運表現再創新高，單日使用次數首度突破1萬1106次，車輛周轉率達5轉，雙雙刷新竹市公共自行車營運歷史紀錄。

市長高虹安表示，市府本月起全面實施「一般車2.0前30分鐘免費、電輔車2.0E每次補助10元」政策，核心目標是減輕市民通勤負擔，並將減碳生活落實於日常。為因應持續攀升的用車需求，市府同步加速車輛擴充計畫，預計今日再投入250輛新車（一般車150輛、電輔車100輛）。

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統計自政策上路以來，累計新增車輛已達750輛，全市營運規模提升至2505輛（一般車2155輛、電輔車350輛）。單日使用量突破萬次、車輛周轉率達5轉的亮眼表現，充分展現公共自行車已成為市民日常生活中的重要交通工具。

交通處長林正光指出，面對單日破萬的使用量，市府當前以站點加密與「精準增柱」計畫為推動重點。為維持高周轉率下的服務品質，已督促微笑單車公司導入大數據監控機制，針對熱門站點與尖峰時段強化車輛調度，紓解借車壓力；後續也將持續依據借還車數據滾動檢討，優化車輛配置與調度策略，提供更即時、便捷的騎乘服務。

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