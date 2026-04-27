健康台灣助力公立醫院 區域聯防打造健康防護網

衛福部今日舉辦衛福部所屬醫院「健康台灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會。（記者林志怡攝）

衛福部今日舉辦衛福部所屬醫院「健康台灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會，其中部立桃園醫院透過雙向轉診、遠距會診機制，打造桃苗花東健康醫療照護網，恆春旅遊醫院則聯合周邊醫院資源，成立半島首間心導管室，避免重症患者跨縣市奔波。

衛福部次長林靜儀指出，過去國家強力支持公立醫院，但後來在立法院的考量下，希望督促公立醫院進步，在預算方面的支持力度有所減弱，但公立醫院承擔眾多公益使命與任務，其付出不能以經濟理論計算，若想完成相關任務，都需要國家的大力支持。

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林靜儀表示，新冠肺炎疫情過後，公立醫院在慢性病防治、緊急醫療、防疫任務的重要性與負擔的責任也被顯現出來，衛福部也有必要全力支持公立醫院，但在預算分配上，很難依據不同院所的不同任務，依據各醫院的情況給予差異性的經費幫助。

因此，林靜儀指出，健康台灣深耕計畫讓公立醫院有期盼、有做事的機會，透過由下而上的提案做法，讓公立醫院基於所處區域、肩負的任務擬定可開發的方向，並描述所需的經費與幫助，再由深耕計畫給予相應的支持做法，幫助不同的服務模式發展。

部立桃園醫院院長楊南屏則表示，部桃在健康台灣深耕計畫的支持下，與基隆醫院、桃園療養院、苗栗醫院、台東醫院、花蓮醫院、恆春旅遊醫院等10家部立醫院建立雙向轉診、遠距會診機制，自去年部桃計支援2253診次，另協助花東區門急住診計258人轉入，打造桃苗花東健康照護網。

此外，衛福部指出，深耕計畫持續強化非都會區的醫療韌性與平權，透過區域聯防打破偏鄉藩籬，恆春旅遊醫院也聯合南門、恆基等院資源，啟用半島首間心導管室，將急性冠心症的在地留置率大幅提升至72.5%，免除重症患者跨縣市奔波的風險。

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