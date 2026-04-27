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    首頁 > 生活

    北市抽驗茶葉與花草茶 7件檢出農藥超標

    2026/04/27 11:52 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市衛生局今（27）公布抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，其中7件產品分別檢出殘留農藥不符殘留容許量標準，包含「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（27）公布抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，其中7件產品分別檢出殘留農藥不符殘留容許量標準，包含「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（27）公布抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，共抽驗49件產品（茶葉26件及花草茶23件），其中7件產品分別檢出殘留農藥不符殘留容許量標準，包含「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件。

    衛生局針對上述不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中「玫瑰花」4件、「金盞花」1件經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理。「白菊花」與「蝶豆花」來源屬台北市者，倘經調查確認違規屬實，依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

    衛生局表示，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

    衛生局提醒，消費者在泡茶時除使用80℃以上水溫外，將第一泡茶水倒掉，也可避免攝取到殘留農藥。選購相關產品時，建議選擇具有良好信譽之商家產品，或具農政機關核發之農產品標章。

    台北市衛生局115年茶葉及花草茶稽查抽驗不符合規定名冊。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局115年茶葉及花草茶稽查抽驗不符合規定名冊。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（27）公布抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，其中7件產品分別檢出殘留農藥不符殘留容許量標準，包含「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局今（27）公布抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，其中7件產品分別檢出殘留農藥不符殘留容許量標準，包含「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件。（台北市衛生局提供）

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