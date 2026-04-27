迪化街3層連棟店屋 再增一處歷史建築

迪化街一段131號店屋（中間），獲台北市文資審議委員會審議通過，指定為歷史建築。（台北市文化局提供）

台北市迪化街三層樓連棟店屋再增一處歷史建築，台北市文化資產審議委員會今（27）天全數同意大同區「迪化街1段 131 號」具文化資產價值，最後以16人同意、1人不同意通過指定為歷史建築。

迪化街1段131號的店屋，所有權人於2025年10月20日申請進行文資價值審查，今年2月26日再補充與行天宮歷史發展的淵源關係，不過，經文化資產輔導平台協助所有權人調查，現有文獻及史料，尚無直接證據可明確證實與行天宮的淵源。

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登錄歷史建物的理由認為，磚木造的建物，室內樓板木桁、樓梯及部分門窗仍保留原貌；外觀立面為大正時期紅磚建築形式表現特色，山牆氣派、裝飾精美，門額題有「東泰」，分割比例良好，包含卷草花環、苕莨葉、菊花紋樣眾多；三樓花台成三段圓弧形且有細緻雕塑；立柱為紅磚與白色水平帶相間，具建築史及技術史價值。

此外，建物位處迪化街中街，是清代迪化街最早出現的街區之一，清代原媽祖宮（現慈聖宮）即位於南方位置，也是日本時代大稻埕地區最重要商業街區中心所在，建物為二進一過水三層樓連棟店屋，四柱三窗立面及裝飾頗具代表性，具迪化街建造物的特色，也是地區性類型的代表。

迪化街一段131號店屋，獲台北市文資審議委員會審議通過，指定為歷史建築。（台北市文化局提供）

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