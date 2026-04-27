台東新推「智慧停車收費」民怨炸鍋！7/1前不催繳不開罰

台東市路邊智慧收費停車格無紙化收費，獨創電桿看板QR碼，離格15分後才能掃描繳費，挨批擾民。（記者黃明堂攝）

台東市路邊停車收費自今年更換業者後，智慧化新制卻引發地方強烈反彈。許多民眾抱怨，原本便民的措施因系統銜接混亂、App支付功能斷線，半套智慧讓單純的停車繳費變成一場數位大考驗。縣府交通處表示，已督促業者改善，且7月1日前不催繳也不會開罰。

台東縣府針對台東市路邊停車收費委外，今年由新廠商得標，強調智慧無紙化收費，但從元旦實施至今4個月，民眾根本感受不到智慧帶來的方便，甚至批評是「智障收費」。民眾反映近四個月還無法用手機繳費、根本不知道停車起迄時間，甚至查不到應繳金額。更奇葩的是，智慧停車格是在附近電桿設QR Code，但離格15分後才能查詢繳費，民眾納悶難道要離格等15分鐘後才能掃描繳費？更有遊客認為離格後就離開台東市了，怎麼繳費？

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民眾認為，智慧停車收費在外縣市施行多年，根本沒有台東出現的這麼多問題，台東在換新業者之前，也沒出現這些問題，現在搞智慧停車做半套，沒效率又擾民。還有人說去年底到3月份台東完全沒辦法線上繳費，總共被罰了4000元，申訴無效。

簡維國說，台東市路外、路邊停車場今年由新業者「城市車旅」接手，同步推動無紙化、智慧化收費。因新系統、新操作方式，許多鄉親不清楚繳費方式，服務處近期也接獲不少詢問與陳情，他到城市車旅反映並獲回覆，5月4日起開放超商補單，5月4日起即可於超商正常查繳。

縣府交通處長劉俊毅說，相關問題均已反映給廠商，要求盡速改善，針對不習慣無紙化的民眾，設有三個月的宣導期，7月1日前內若未繳費不會產生罰款或追繳費用。未來計畫將T-Pass與停車系統結合，推出一日券、三日券、七日券等包套方案，便利遊客使用。

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