竹北大師講堂推考前衝刺雙師班助攻會考 鄭朝方秀學生照分享聯考撇步

當年聯考考上新竹中學，鄭朝方（中）分享，掌握考試要點外，心理的調整也很重要，因此當年考進了大新竹的第一志願竹中。（竹北市公所提供）

新竹縣「2026竹北大師講堂」創新規劃，首場活動聚焦即將迎戰國中教育會考的學子，推出「考前衝刺雙師給力班」，為考生加油打氣，今午12點30分開放線上報名；竹北市長鄭朝方大方曝光學生照，並透露當年國中升高中參加聯考的撇步，他認為掌握正確策略與穩定節奏是致勝關鍵，而此次大師講堂將提供實戰導向的學習支持。

鄭朝方表示，今年的竹北大師講堂以嶄新形式再度啟動，首場活動跳脫以往主題，特別邀請兩位深耕升學第一線的專業導師同台開講。英文名師趙致揚以「破解會考英文」為題，解析閱讀與文法應試邏輯；高分寫作導師詹佳鑫則帶來「學霸作文」專題，指導學生建構高分寫作架構。透過雙師聯手，協助考生在有限時間內有效整理觀念、提升應試效率。

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鄭朝方提及，當年他念竹東國中，是競爭激烈的千人學校，拼的都是全校前幾名，升高中時參加聯考，他考進了大新竹的第一志願新竹高中；現在他以過來人的經驗透露撇步，他認為考前最後階段，掌握正確策略與穩定節奏才是致勝關鍵。這場大師講堂提供實戰導向的學習支持，期盼幫助學生在備考最後一哩路中更有信心，將壓力轉化為實際得分能力。

「考前衝刺雙師給力班」5月9日星期六將在中興里集會所舉行，4月27日中午12時30分開放線上報名。將持續推出系列活動，涵蓋建設、教育、科技、永續及文化等五大主軸，並邀請多位指標性講者接力登場，最新資訊請關注臉書。

新竹縣「2026竹北大師講堂」首場活動聚焦即將迎戰國中教育會考的學子，推出「考前衝刺雙師給力班」。（竹北市公所提供）

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