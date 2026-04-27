暢吃黑鮪魚就趁現在！ 屏東黑鮪魚文化觀光季5/2起跑

2026屏東黑鮪魚文化觀光季，主視覺跳脫以往設計，將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化。（記者羅欣貞攝）

2026屏東黑鮪魚文化觀光季將於本週六（5月2日）起至7月5日登場，屏東縣政府今（27）日公布系列活動，包括海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴、經典之夜及「琉住你音樂會」等，今年主視覺跳脫以往設計，將「東港三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子擬人化，打造逗趣可愛的Q版造型，縣府歡迎全國民眾走訪東港，品嚐當季黑鮪魚，感受屏東夏日最熱情的觀光氛圍。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季2001年開辦至今，已走過超過四分之一世紀，成為全國最具代表性的漁業觀光節慶之一，透過串聯音樂演出、市集展售與美食體驗，不但展現東港獨特的漁業文化與海洋魅力，也成為每年吸引國內外旅客的重要品牌活動。

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「來東港，絕對不能錯過東港三寶！」傳播處長蕭裕隆指出，為讓民眾感受在地職人的堅持與溫度，今年主視覺特別聚焦於守護鮮美滋味的幕後角色，將職人精神轉化為可愛鮮明的形象，黑鮪魚象徵無畏風浪的漁夫，櫻花蝦化身為港口熱情的漁販，油魚子則代表講究極致刀工的料理職人，以逗趣風格呈現東港的海味日常。

今年活動將由5月2日晚間「海洋音樂會」揭開序幕，東新國中前將邀請周湯豪、戴愛玲、孫淑媚、草屯囝仔等多位人氣歌手，帶動現場熱鬧氣氛；去年首次在小琉球舉辦、廣受好評的「琉住你音樂會」也將在5月9日舉辦，邀請鼓鼓呂思緯、白安、朱海君等多位歌手輪番演唱，打造最迷人的海島夏夜體驗。

深受民眾喜愛的「美食推廣宴」將於6月6日在東隆宮前廣場登場，以在地食材打造經典辦桌料理，呈現東港特色風味，並搭配紅寶石歌廳秀，由康康、陳孟賢等知名歌手帶來好歌。6月13日至14日於大鵬灣國際休閒特區舉辦「大鮪市集」，集結百家攤商，結合海味小吃、文創手作，以及高爾宣、廖文強、青虫aoi等藝人演出，並搭配煙火秀，打造多元感官體驗。「經典之夜」則於6月27日登場，邀請任賢齊等實力派歌手演出，陪伴民眾重溫經典。

屏東黑鮪魚文化觀光季推出多樣聯名商品。 （記者羅欣貞攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季每年均吸引眾多人潮，圖為2025黑鮪魚季海洋音樂會。（圖由屏東縣政府提供）

屏東黑鮪魚文化觀光季十分受歡迎。圖為2025黑鮪魚季海洋音樂會。（圖由屏東縣政府提供）

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