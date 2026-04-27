救國團新北團委會結合關懷婦幼協會 手作康乃馨音樂鈴贈弱勢家庭母親

救國團新北團委會結合關懷婦幼協會手作康乃馨音樂鈴贈給弱勢家庭母親。（記者翁聿煌攝）

母親節將屆，救國團新北市團委會結合新北市關懷婦幼協會和議員劉美芳服務處，在板橋埤墘第二活動中心舉辦母親節DIY活動，製作康乃馨音樂鈴，並將音樂鈴轉贈給弱勢家庭的母親，希望她們也能享有母親節的溫馨氛圍。

主辦單位新北市團委會副主委羅英宏、葉貴仁、板橋區團委會會長楊紫玄、新北市關懷婦幼協會創會長劉美芳等人到場參加，活動邀請手作老師徐如玉指導，在蛋糕造型的音樂盒上點綴草莓、珍珠等裝飾，並放上一朵康乃馨，每件作品都藏有對母親的感恩祝福和溫暖。

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社會局長李美珍應邀致詞表示，救國團新北市團委會及各區團委會，平時熱心社會公益，例如日前結合台北捐血中心辦理年度捐血績優表揚大會，共累計捐出5,316 袋血，榮獲衛生福利部頒發年度捐血績優團體獎。另外也和社會局與社團法人新北市兒童教保協會共同主辦新北市兒童安全宣導活動，吸引超過千位家長與兒童熱情參與，劉美芳在議會關心婦幼議題，對於市府相關預算也都全力支持，母親節將屆，她也要趁此機會，祝福所有媽媽們母親節快樂。

劉美芳表示，身為二寶媽的母親，深知養兒育女的辛勞，長輩常說「手抱孩兒才知父母恩」自己一直到了當媽媽才深刻體會這句話的意義，這次結合關懷婦幼協會和救國團新北市團委會等舉辦的母親節DIY活動，製作的康乃馨音樂鈴將透過協會將這些作品，贈送給板橋區一些弱勢家庭母親，敬祝母親節快樂。

社會局長李美珍（右1）感謝團委會和關懷婦幼協會，右二為關懷婦幼協會創會長議員劉美芳。（記者翁聿煌攝）

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