馬桶驚見「蛇」出來 嘉市捕蜂捉蛇隊出動

嘉市男子上廁所時驚見馬桶內竄出蛇與其對望，通報捕蜂捉蛇隊到場抓蛇。（圖由鄭榮貴提供）

春末夏初氣候轉暖，蛇類活動力增強、出沒頻繁，嘉市1戶民宅的男主人今凌晨12點多如廁時，在馬桶驚見蛇頭冒出，蛇的雙眼還與他對望，讓他嚇得蓋上馬桶蓋並通報119轉報嘉義市消防局捕蜂捉蛇隊抓蛇，隊員隨即到場捕抓，捕獲1條長逾2公尺的「臭青母」王錦蛇，已將蛇帶回消防局，另覓適合場所野放。

嘉義市防災士協會理事長、捕蜂捉蛇隊成員鄭榮貴說，上週六該戶民宅屋主曾通報有蛇出沒，隊員趕抵現場時，蛇已竄逃、消失無蹤；今天凌晨12點多再次通報屋裡有蛇，立即出動前往捉蛇，現場為透天厝的1樓廁所，因屋主已將馬桶蓋蓋起來，研判蛇無法再竄逃，於是在廁所內仔細搜索，在馬桶後方發現1條「臭青母」蜷縮成圈，誘捕蛇入袋。

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鄭榮貴表示，目測該條蛇長逾2公尺，蛇徑比一個人的手臂還粗，不過該種蛇無毒、較無攻擊性，由於民宅附近為住宅區，應是從馬桶內鑽進來；因「臭青母」非保育類動物，已找適合場所將其野放。

他提醒，最近天氣轉暖，蛇類活動頻繁，1天接獲協助捕蛇案件4至5件，民眾看到不用驚慌，只要注意蛇的動向，並通報消防局捕蜂捉蛇隊到場處理。

一條王錦蛇疑自馬桶鑽進民宅，蜷縮在馬桶後方。（圖由鄭榮貴提供）

嘉義市捕蜂捉蛇隊將蛇誘捕裝袋。（圖由鄭榮貴提供）

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