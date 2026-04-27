北市邁入超高齡縣市 長者內在能力檢測最高獲300元禮券

台北市58家醫事機構完成評估，初次檢測後將會提供長者100元禮券，若需進行轉介利用資源，之後回機構再次檢測者，可各再獲得100元禮券，最多可獲得300元禮券。（記者蔡愷恆攝）

台北市邁入超高齡縣市，截至115年2月，65歲以上人口達59萬人，占全市人口24.34%。面對高齡化挑戰，台北市衛生局長黃建華呼籲，65歲以上長者及55歲以上原住民，透過長者內在能力檢測（Integrated Care for Older People, ICOPE）定期評估，預防及延緩失能。即日起，台北市58家醫事機構完成評估，初次檢測後將會提供長者100元禮券，若需進行轉介利用資源，之後回機構再次檢測者，可各再獲得100元禮券，最多可獲得300元禮券。

衛生局說明，「長者內在能力」從整體功能面向關注長者健康，包含認知、行動、營養、視力、聽力及心理健康六大能力。透過定期檢測與評估，可及早發現功能下降情形，並提供適切的轉介與健康促進建議。此外，長者或家屬亦可運用國民健康署「長者量六力」官方LINE，在家進行簡易自我量測，提升健康識能與自我管理能力。

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國立陽明交通大學衛生福利研究所教授吳肖琪表示，長者內在能力檢測採分階段進行，先透過簡易初評篩檢，如發現異常，再進行複評，並依長者評估結果提供個別化健康促進建議與轉介服務，評估人員將於1個月內進行關懷追蹤，並請長者於3至6個月回到機構再次評估。透過整體及持續性評估機制，及早發現長者功能退化徵兆，提供即時介入措施，讓長者能維持良好生活。

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