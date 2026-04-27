八斗高中體育成績「獎」不完 議長童子瑋發獎金12萬

基隆議長童子瑋（左三）今天（27日）到八斗高中，表揚拳擊隊選手林書妍（圖右三）將代表台灣出征2○26年亞洲U15青少年拳擊錦標賽。（基隆議長童子瑋提供）

基隆市體壇頻傳佳音，基隆市立八斗高中拳擊隊選手林書妍入選國手，即將代表台灣出征2026年亞洲U15青少年拳擊錦標賽，拳擊隊也榮獲一銀二銅佳績；同時，八斗高中（國中部）女子排球隊勇奪JHVL乙級排球聯賽亞軍。基隆市議長童子瑋今天（27日）前往鼓勵表揚，他說，能看到基隆孩子站上全國與國際舞台，內心只有「驕傲」2字，他分別贊助拳擊隊10萬及女子排球隊2萬元，要以實際行動成為選手最堅實的後盾。

童子瑋指出，拳擊是一項高度考驗意志與紀律的運動，能夠從地方一路打進國手選拔，甚至取得國際賽資格，背後是長時間的訓練累積與無數次的自我突破。他表示，這不只是選手個人的成就，更是教練、學校與家庭共同努力的成果，值得給予最高肯定，他預祝林書妍比賽順利，獲得佳績凱旋歸國。

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童子瑋也當場宣布提供10萬元，贊助八斗高中拳擊隊，期盼減輕選手與團隊的資源壓力；同時，也致贈2萬元支持八斗高中（國中部）女子排球隊，肯定女子排球隊的優異表現。他說，他長年贊助基隆大小體育競技隊伍，就是希望讓每一位選手無後顧之憂，在訓練與發展上能有更穩定的支持，盡情展現自己的天份與才華。

童子瑋進一步表示，基隆的孩子從不缺實力，缺的是被看見與被支持的機會。他期許即將出國比賽的選手，把平時訓練成果穩定發揮，將每一場比賽視為挑戰自我、突破極限的舞台，不必過度壓力，盡情展現基隆的拚勁，把榮耀帶回來。

八斗高中（國中部）女子排球隊長期深耕基層訓練，自108學年度重返全國八強、109年華宗盃勇奪亞軍，到本次JHVL乙級聯賽再創佳績，展現穩定戰力與三級銜接成果；而拳擊項目方面，林書妍在U15女子55公斤級奪得第一名並入選國手，團隊也榮獲1銀2銅佳績，將代表台灣於5月赴烏茲別克參賽。

基隆議長童子瑋今天（27日）到八斗高中頒發獎助金10萬元，肯定拳擊隊的表現。（基隆議長童子瑋提供）

基隆議長童子瑋今天（27日）到八斗高中頒發獎助金2萬元，肯定女子排球隊的表現。（基隆議長童子瑋提供）

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