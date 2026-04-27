密密麻麻！最美139線驚現560支「黃色棒棒糖」 用路人看傻

139線出現560支警示柱、防撞桿，用路人驚呼好像「黃色棒棒糖」。（記者湯世名攝）

防過頭？彰化縣139線大彰路「死亡彎道」最近出現數量相當多的警示柱、防撞桿，讓用路人看傻眼，直呼「好像密密麻麻的黃色棒棒糖」，在山稜線遊憩的單車族則批評此舉破壞沿線美景，相當煞風景；縣府工務處對此表示，共有兩處彎道分別設置警示柱180支、防撞桿380支，尤以139線9.5k易肇事路段曾發生A1事故，經多方評估，於兩處彎道增設防撞桿提醒用路人減速慢行。

有用路人指出，最近經過139線大彰路看到超誇張一幕，綠色隧道鋪了好多密密麻麻黃色棒棒糖，這是在考驗機車騎士還是大車駕駛？不知道什麼時候這些桿子會被過彎的車輛給剷除；另有網友稱他騎了10多年車子，能在這裡摔車真的只有「猴子」，照原本時速50的速度騎車根本不會出事，多是一些機車騎士過彎愛壓車出事；還有民眾說裝一堆防撞桿，廠商賺錢，人民安全，一舉數得。

請繼續往下閱讀...

縣府工務處表示，本案為縣道139線9.5K易肇事路段，曾發生A1死亡事故，經多方評估，於彎道增設防撞桿提醒用路人減速慢行，以期加強安全，減少交通事故。兩處地點分別是李舍咖啡（9.5K處）中間車道設警示柱60支、兩側設防撞桿180支；大彰路4段芬園櫻花大道設警示柱120支、防撞桿200支。兩處總共設560支，盼能減少交通事故。

139線出現密密麻麻的警示柱、防撞桿，用路人驚呼是在考驗騎車與開車技術嗎。（記者湯世名攝）

139線出現560支警示柱、防撞桿，用路人驚呼好像「黃色棒棒糖」。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法