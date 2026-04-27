全國159隊學生軋戲劇 高市橋頭國小皮影戲探討失智奪特優

全國學生戲劇比賽落幕，全國159隊同台競演。高雄市橋頭國小以「超人佮阿嬤」皮影戲探討失智與家庭陪伴。（圖由教育部提供）

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦的「114學年度全國學生創意戲劇比賽」昨（26）日在屏東縣六堆客家文化園區落幕，為期17天的賽事，共吸引全國159支隊伍、數千名學生參與，透過戲劇創作與舞台演出，展現學生豐富的藝術能量與創意想像，例如高雄市橋頭國小以皮影戲「超人佮阿嬤」 探討失智與家庭陪伴議題，兼具藝術表現與社會關懷，拿下特優殊榮。

教育部師藝司科長彭寶樹表示，全國學生創意戲劇比賽是國內最具代表性的學生戲劇競賽，分為「現代偶戲」、「傳統偶戲」及「舞台劇」三大類，並細分光影偶、手套偶、皮影戲、布袋戲及傀儡戲等多元形式，兼具傳統藝術傳承與創新發展，參賽隊伍須先經各縣市初賽選拔，晉級全國決賽，是學生展現藝術學習成果的重要舞台。

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彭寶樹也表示，這屆參賽作品表現亮眼，學生在劇本創作、舞台設計、角色詮釋及跨媒材運用上皆有優異表現，並融入在地文化與生活經驗，包括客家文化、原住民族傳統、地方故事及社會議題，展現藝術與生活結合的深度。

在現代偶戲類中，南投縣爽文國小作品「ㄜˋ狼傳說」，以經典童話結合網路語境，透過光影戲偶與數位影像呈現，創意十足奪特優。另在傀儡戲項目中，高雄市三埤國小作品「龍王收妖」，透過細膩操偶與生動表現，成功塑造角色生命力，並達成連續7年獲特優的紀錄，展現深厚技藝；舞台劇類則以題材多元見長，桃園市大園國中「天黑請閉眼」結合桌遊元素與校園情境，探討人際信任與社群媒體影響，節奏緊湊且具時代感，也榮獲特優肯定。

台灣藝術教育館館長李泊言表示，該競賽不僅提供學生展現創意與表演能力的平台，也促進校園藝術教育交流，未來將持續邀請優秀團隊於南海劇場展演，並透過「好優Show學生藝團活動」巡迴全台，讓更多民眾欣賞學生的藝術成果。

全國學生戲劇比賽落幕，全國159隊同台競演。南投縣中寮鄉爽文國小「”ㄜˋ”狼傳說」作品。（圖由教育部提供）

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