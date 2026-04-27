竹縣School+智慧校園APP上線 強化親師生互動與數位學習

新竹縣政府推動校園數位轉型，打造專屬親師生的「竹縣School+智慧校園APP」，今日正式啟用。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府推動校園數位轉型，打造專屬親師生的「竹縣School+智慧校園APP」，今日正式啟用，不僅強化親師生溝通，更整合多元學習資源與智慧設備管理，讓學子能夠跨越時間與空間限制，落實自主學習與科技教育目標。

縣長楊文科表示，秉持「智慧治理、科技首都」施政願景，縣府團隊持續致力資訊平台優化升級，全新APP教育服務的升級，除了提供更人性化的數位體驗，翻轉學子數位學習力，也藉由數位平台減少紙本印製與發放，提升行政效率與資訊透明度，並落實節能減碳的綠色治理精神。

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教育局長蔡淑貞表示，本次APP改版核心亮點在於「智慧校園整合學生功能」，讓APP功能不只家長與老師間互動，這次讓學生也能登入使用，透過整合帳號登入系統，學生不再需要記憶多組繁雜密碼，即可一鍵進入教育雲學習入口網，直通「因材網」、「學習吧」、「酷英網」、「國資圖」及「新聞午餐盒」優質數位資源。此外，也提供學生便捷的各項事務查詢，包含成績及圖書查詢、iPoint點數及出缺席紀錄，真正達成「資訊零落差、教育零距離」的核心價值。

蔡淑貞提到，為優化校園行政與資源分配，系統特別開發「設備借用模組」。該模組具備智慧衝突偵測功能，師生可依據時間或課表進行預約，並支援群組借用與QR-CODE 掃描快取功能。此舉可大幅簡化傳統紙本登記的繁瑣流程，提升校園設備週轉率。

教育局提醒家長原有School+ APP將全面移轉，請家長點開原本的School+，系統將自動引導至應用程式商店下載新版APP，原School+已註冊的家長，開啟新版APP以行動電話登入，完成裝置綁定後即可開始使用。未曾註冊的家長，於新版APP註冊帳號並綁定孩子資料（學校、年級、班級、座號），完成手機簡訊驗證後即可開始使用。

「竹縣School+智慧校園APP」上線，透過整合帳號登入系統，學生可一鍵進入教育雲學習入口網。（圖由新竹縣政府提供）

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