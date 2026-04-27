名間焚化爐二階環評會 自救會遙請濁水媽祖 現場點香爆衝突

陳椒華等人站上桌子發言，要求縣府聽地方意見。（記者陳鳳麗攝）

名間焚化爐二階範疇界定會議延續會，今明兩天在南投縣婦幼館召開，自救會會前遙請名間濁水媽祖庇佑，提出雞尾酒療法解決垃圾問題的民進黨南投縣長參選人温世政到場聲援，強調手術須告知風險、取得同意，縣府卻未做到，會議開始自救會要求先跟濁水媽祖稟告，點香時一度引起混亂。

包括反名間焚化爐自救會、前明道大學校長陳世雄、以及民進黨南投縣長參選人温世政等人，開會前在婦幼館門口焚香遙拜濁水媽祖，請媽祖保佑不要在名間鄉蓋焚化爐，温世政並強調，垃圾是南投縣多年的腫瘤，要開刀切除，手術前同意書有3要點，須獲同意、告知風險、手術之外有無替代方案，南投縣府卻都沒有做到。

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明道大學前校長陳世雄則表示，南投縣的GDP有73%靠自然資源和農業，其中一級農業占21%，名間有那麼多的茶葉，縣府不應讓焚化爐毀掉主要的GDP來源。

自救會會長釋致中法師說，最新的焚化爐在竹北，面積僅2.7公頃，名間焚化爐卻7.5公頃，縣府說腹地大、因為還有其他設施，但是這不是地方所需。況且現地是特定農業用地，規定非常嚴格，焚化爐根本不符合規定。

會議開始後，環保團體和自救會指出，今天是濁水媽祖遶境，縣府人員故意選這天開會，點香要主席等人跟媽祖稟告並道歉，主席阻止點香，自救會則堅持，現場一度因點香造成混亂。

温世政（前排中）等人在婦幼館前遙祭濁水媽祖，請媽祖保佑名間不要蓋焚化爐。（記者陳鳳麗攝）

自救會會長釋致中再度以數據反對特定農業用地蓋焚化爐。（記者陳鳳麗攝）

陳世雄教授指南投GDP有73%靠自然資源、農業，請縣府不要毀了名間鄉的茶產業和其他農業。（記者陳鳳麗攝）

環團和自救會點香，要委員和環保局跟遶境的濁水媽祖稟告並道歉，現場一度混亂。（記者陳鳳麗攝）

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