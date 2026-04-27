衛福部修兒少法 全教產批修法恐加劇濫訴呼籲撤回草案

衛福部修兒少法，全教產今批修法恐加劇濫訴，呼籲撤回草案。（記者林曉雲翻攝全教產官網）

針對衛福部預告修正「兒童及少年權益保障法」，全國教育產業總工會（全教產）今（27）日發聲明提出強烈質疑，認為草案恐加劇校園濫訴與教師壓力，呼籲應撤回草案並重新與教師團體協商，避免影響教學現場與學生受教品質。

全教產理事長林蕙蓉指出，當前中小學已面臨校事會議引發濫訴、教師管教趨於保守、師培生投入意願降低、代理教師難以補足等多重問題，校園信任關係亦持續惡化，在此情況下，衛福部於4月21日預告修法，將「精神暴力」及「其他不當對待致有害身心發展之行為」納入禁止條款，並放寬裁罰標準，即使情節未達重大仍可裁罰6千至6萬元，恐使教師陷入更高風險與不確定性。

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林蕙蓉表示，相關條文缺乏明確定義與具體判準，特別是「其他不當對待」屬概括性規範，容易因主觀認知不同而產生爭議，導致教師正常管教行為被誤解為違法。例如課堂糾正、調整座位、要求反省或增加作業等措施，原本屬教育部規範的合理管教手段，未來卻可能遭投訴為精神暴力或不當對待。

林蕙蓉指出，教育部既有「教師法」與「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，已對教師管教行為設有規範與保障，包括在維持秩序或防止危害時的正當行為不予處罰。然而若衛福部修法直接介入校園管教，將可能出現法律適用競合，甚至產生「一事二罰」或標準不一的問題，增加教師執教風險。

此外，林蕙蓉憂心，若法規界線不清，教師為避免觸法，恐採取更保守甚至防禦性的教學方式，影響課堂管理與教育品質，長期將不利學生學習與發展，唯有透過完善制度與社會對話，兼顧學生保護與教師專業，才能打造安全且穩定的教育環境，真正守護孩子的成長與未來。

全教產強調，兒少保護與教師專業並非對立關係，應在保障學生權益的同時，也讓教師有明確依循的法規環境。呼籲衛福部撤回草案，並與教育部及教師團體進行跨部會協商，釐清「精神暴力」與「不當對待」的具體定義與適用範圍，建立一致且明確的法律標準。

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