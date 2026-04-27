新北浮洲橋下將設木球場 增加遊憩空間多樣性

新北市高灘地工程管理處指出，目前於浮洲寵物公園旁規劃增設木球場，工程預計在5月發包。（記者黃政嘉攝）

連接新北市板橋、樹林地區的浮洲橋下方區域，現多規劃為棒球、籃球、足球場及大片草地，民進黨新北市議員彭一書近日提出，該空間廣闊卻相對單一，建議適度導入具特色的共融式遊憩設施，打造兼具特色功能的主題公園空間；新北市高灘地工程管理處今回應，綜整地方需求及評估後，現於浮洲寵物公園旁規劃增設木球場，預計5月發包，後續將再整體評估規劃考量。

彭一書指出，目前堤外公園多已朝向特色化發展，結合共融式設施，提供多元使用，像是新北大都會公園，內容豐富，而浮洲橋下部分區域甚至尚未完整規劃，僅設造型花圃，考量該處腹地寬敞且具發展潛力，他建議可適度導入具特色的共融式遊憩設施，進一步提升堤外園區的多元性與吸引力，而非侷限於特定區段。

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新北市高灘處表示，現階段因受限中央疏濬計畫影響範圍、防洪考量及地下疑有數量不明的廢棄物等，故綜整地方需求及評估後，目前於浮洲寵物公園旁規劃增設木球場，工程預計在5月發包，後續將再整體評估規劃考量，以增加浮洲地區遊憩空間的多樣性。

高灘處指出，浮洲河濱公園現已設置多元化休憩設施，包含自行車租借站、羊舍、寵物公園、人工濕地及恐龍特色全齡共融遊戲場等，提供民眾多樣化的休閒使用空間；因河濱公園位處河川行水區，主要功能為防洪及排水，與一般市區公園之規劃定位不同，故各項設施的增設都需審慎評估，避免影響既有河川防洪功能。

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