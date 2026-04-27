小港、高醫岡山醫院與育英醫專簽署MOU 臨床共育一條龍培育人才

高雄市立小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫專簽署「策略聯盟合作備忘錄」，採臨床共育的雙軌並行培育人才。（小港醫院提供）

人口結構老化與醫療科技崛起，第一線專業護理與長照人才出現大量缺口，為解決醫院臨床現場斷層的困境，高雄市立小港醫院、高醫岡山醫院與育英醫護管理專科學校簽署「策略聯盟合作備忘錄（MOU）」。宣布將打破傳統「先學理論、後進醫院」的模式，改採臨床共育的雙軌並行制，從入學到就業一條龍培育人才。

小港醫院院長洪志興表示，此次合作醫院定位為人才培育的延伸，透過專業醫護團隊進駐校園推行業師共教模式，將健康醫學、高齡照護等臨床案例與設備操作導入日常教學課程。建立穩定且具即戰力的人力儲備庫，並確保學生在校期間即具備更多實力，落實畢業即就業的目標。

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高醫岡山醫院院長黃炫迪指出，智慧醫療與數位轉型已成為醫療服務的核心，高醫岡山醫院在本次合作架構中將擔任智慧醫療護理與區域臨床實踐的角色。透過三方資源共享，醫院將規劃AI智慧照護與健康監測技術，並建置智慧教學與模擬場域，讓學生可提早接觸最新的智慧醫療，強化個人未來的競爭力。

育英醫專校長張弘志直言，面對醫護需求激增與人口老化，傳統先理論後實習的接力模式已達極限，必須從根本改變。開創「學校與醫院雙軌並行」的新標竿，讓臨床情境成為學生的日常。校方將整合護理、高齡照護與健康醫學等教學資源，從學生報到那天起就正式連結醫療體系，確保課程徹底實戰化，讓學校成為醫院的後盾。

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