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    首頁 > 生活

    今明暖熱如夏！週三午後鋒面報到 中部以北變天轉涼

    2026/04/27 09:40 即時新聞／綜合報導
    今天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。（資料照）

    今天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。（資料照）

    今（27日）晨台灣附近雲層稀疏、無降雨，各地區平地最低氣溫約在14至18度之間，平地以新竹（關西鎮）的12.9度為最低，預估今明（28日）持續暖熱如夏，週三（29日）午後鋒面接近，中部以北變天轉涼。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部14至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部16至32度。

    明南方水氣略增，各地大致晴時多雲，白天暖熱、早晚涼，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。週三下午鋒面逼近、挾局部陣雨、雷雨，中部以北天氣驟變；週四（30日）鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨及雷雨，北台轉涼。週五、六（5月1、2日）鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。

    下週日（3日）另一鋒面接近，大氣趨不穩定，午後有局部陣雨的機率，天氣暖熱。下週一至週三（4至6日）各國模式模擬，鋒面在北部陸地或在海面一帶徘徊。結果並不一致，且持續調整，應繼續觀察。

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