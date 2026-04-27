綠竹筍、媽媽桃產季逢勞動節連假 大溪警方公布「避塞攻略」

勞動節連假期間，大溪警方將針對大溪、復興區景區進行交管。（警方提供）

勞動節3天連續假期將屆，桃園市大溪、復興區預估將湧現大量遊客，大溪警分局表示，已規劃交通疏導措施，請民眾配合以維行車順暢。

警方表示，今年勞動節連假自5月1日至5月3日共3天，連假期間包括角板山風景區、小烏來風景區、拉拉山風景區、石門水庫及大溪老街等熱門景點，預期將吸引大量遊客前往賞景與採購綠竹筍、媽媽桃等在地農特產品，為紓解車潮、避免壅塞，已規劃相關交通管制及替代道路措施。

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警方表示，國道3號大溪交流道匝道，5月1日至5月3日連假期間，未實施高乘載管制，大溪老城區普濟路連假期間禁止左轉得勝路，建議改由普濟路左轉金城路，右轉康莊路後接文化路或中華路直行至信義路，再依行向分流往新北市三峽或桃園方向，而和平老街每日上午9點至下午6點劃設行人徒步區，並於康莊路與和平路五岔路口實施交通管制，另於中午12點至下午6點，康莊路禁止車輛右轉進入得勝路，採單行道管制，由於老城區停車空間有限，建議遊客將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行進入老街。

此外，5月1日至5月3日每日下午3點至下午6點，視交通狀況於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口，機動實施圓環單向通行，並封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利車流紓解。

警方表示，避免景區車潮湧入壅塞，駕駛人可改走替代道路，往三峽方向可由中華路右轉信義路，往鶯歌方向由大鶯路銜接國道3號三鶯交流道，康莊路南下車流建議改由台4線接台3乙線往龍潭或高原交流道行駛，往石門水庫南下可由水庫內中線管制站接台3乙線往高原交流道，若大溪橋頭停車場滿場且瑞安路壅塞，將封閉瑞安路出口，改由武嶺橋下道路經大鶯路60巷，銜接大鶯路、旭日路或瑞仁路離場；復興區下山替代動線，往新竹方向建議改由羅馬公路（桃118線）前往新竹縣關西鎮，往臺北方向可改由台7乙線往三峽，銜接國道3號三鶯交流道。

警方表示，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間多加使用公共運輸，勞動節連假也祭出優惠措施，自4月30日0點起至5月3日晚間11點59分 止，共計4日，86條中長途國道客運票價85折優惠，另搭配常客優惠與TPASS 2.0回饋措施，最高可享6折優惠；搭乘高鐵、台鐵及國道客運，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享基本里程或1段票，以及指定幸福巴士路線全程免費。

大溪警分局長徐章哲表示，連假期間旅遊人潮集中，易造成道路壅塞，呼籲民眾出門前可善用「高速公路1968」及「即時路況影像」等APP查詢最新路況，並提早規劃行程、避開尖峰時段，同時配合現場員警指揮，共同維護交通順暢與行車安全。

勞動節連假期間，大溪警方將針對大溪、復興區景區進行交管。（警方提供）

勞動節連假期間，大溪警方將針對大溪、復興區景區進行交管。（警方提供）

勞動節連假期間，大溪警方將針對大溪、復興區景區進行交管。（警方提供）

勞動節連假期間，大溪警方將針對大溪、復興區景區進行交管。（警方提供）

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