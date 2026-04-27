新北污水管線揚水站年清9噸垃圾 確保污水抽水運轉效能

新北市污水系統操作人員於揚水站進行槽底清淤作業。（新北市水利局提供）

新北市水利局為確保各污水排水站的抽水運轉效能，需定期檢視污水管網輸送動力系統中的關鍵揚水站，並進行地下槽體清淤，據統計，每年從揚水站清出的垃圾與底渣高達9公噸，相當於1萬5千人的日產垃圾量，這些堆積於揚水站內的塑膠、抹布與油脂，極易造成抽水機故障，引發污水回堵，透過定期維護清淤作業，才能維持污水輸送系統24小時正常運作。

水利局長宋德仁表示，目前全市污水下水道接管率已超過71%，管線分布長度達2600公里，整個系統包含3座污水抽水站、22座揚水站及15座截流站，生活污水原則利用重力方式輸送至處理廠處理，會因距離過長或地勢及障礙限制，須設置揚水站作為中繼動力，藉由抽水機將污水繼續輸送至處理廠，因此揚水站為系統中不可或缺的節點。

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宋德仁進一步指出，揚水站為狹窄的作業空間，清理現場時常面臨高度挑戰，以2025年度共累計169次的清淤任務，清淤人員在揚水站內發現各式棄置物，包含塑膠製品、濕紙巾、抹布等雜物，而大型餐飲業須依建築技術規則及水污染防治措施等相關辦法裝設油脂截留器，常因店家未定期清理排水管段，導致油脂流入揚水站內凝結成巨大油塊。

異物不僅直接導致抽水機葉輪損壞，影響揚水站送水效能，間接造成管線淤積，嚴重影響環境衛生。清淤人員需克服惡劣的工作環境，才能排除上述障礙，維持系統正常運作。

水利局呼籲，污水下水道的順暢運行，除了市府團隊戮力維護，更需市民共同協力。請民眾切勿將垃圾、廚餘、濕紙巾等固體異物投入排水系統，餐飲業者亦請務必落實安裝油脂截留器，降低污水系統設備損耗與維護成本。

八里P04揚水站進行泵浦吊運清理作業。（新北市水利局提供）

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