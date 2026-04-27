台科大學生鄭立楷以跨世代鋼彈想像 奪GBWC U-20世界冠軍

台科大學生鄭立楷以跨世代鋼彈想像的作品「KIRA KIRA」， 奪下GBWC U-20世界冠軍。（圖由台科大提供）

以大膽創意突破框架，國立台灣科技大學設計系二年級學生鄭立楷（haru）再度站上世界舞台，以跨世代鋼彈想像的作品「KIRA KIRA」，在第13屆「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」U-20組奪下世界冠軍，這是他繼第11屆後第二度摘冠，展現台灣年輕創作者在模型藝術領域的實力與創造力。

鋼彈模型文化從動畫延伸至模型製作，逐漸發展為結合工藝與創意的創作領域。從興趣出發到站上世界舞台，鄭立楷透過不斷實驗與突破，在技術與創意之間找到平衡，為台灣模型創作寫下亮眼的一頁。

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鄭立楷說，從國小受到「鋼彈創鬥者」啟發，開始接觸模型改裝，並在國高中時期逐步進入零件製作、改造與上色的進階階段，由於早期資源有限，多透過網路文章與影片自學，從不斷嘗試與修正中累積經驗，鋼彈不只是他的興趣，更是表達想像力的媒介。

鄭立楷表示，比起單純精進既有技術，更享受在製作過程中發展新方法，例如提升效率、優化製作流程或改善視覺效果，這種持續調整與創新的過程，是他長期投入的動力來源。

鄭立楷說明，這次奪冠作品「KIRA KIRA」靈感來自動畫結局的延伸想像，並融合義大利藝術家貝尼尼雕塑「聖女特蕾莎的狂喜」的構圖概念，打造出不同世代鋼彈角色在平行時空相遇的畫面。從機體設計、上色風格到整體場景，刻意營造新舊交織的對比，使作品在眾多參賽者中脫穎而出。

鄭立楷坦言，這次作品風格偏向前衛與實驗性，一度擔心不易被評審接受，但最終在創意表現上獲得高度肯定。評審標準涵蓋上色、做工與創意三大面向，他則選擇不拘泥於既有主流風格，透過材料與技法整合，發展出獨特的個人創作語言。

鄭立楷也表示，風格上他以帶有插畫感的筆觸呈現光影層次，透過筆觸大小營造焦點與景深效果，形成鮮明特色。他也笑稱自己並非追求極致細節，而是擅長在製作過程中靈活變通，以不同方法達到理想效果，兼顧效率與表現力。

鄭立楷指出，設計系訓練讓他更能掌握作品重點，懂得在關鍵處投入心力，其餘部分則適度取捨，建立清晰的創作判斷，他也鼓勵有興趣的學生跳脫說明書與既有設定，將個人想像與風格融入作品。

台科大學生鄭立楷以跨世代鋼彈想像的作品「KIRA KIRA」， 奪下GBWC U-20世界冠軍。（圖由台科大提供）

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