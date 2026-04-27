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    華麗轉身！中埔石硦林場打造玻璃屋 將成嘉義生態旅遊亮點

    2026/04/27 09:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣中埔鄉石硦林場。（圖由中埔鄉公所提供）

    嘉義縣中埔鄉石硦林場。（圖由中埔鄉公所提供）

    占地30公頃的嘉義縣中埔鄉石硦林場，壯闊的森林與原始步道，成為遊客口中「隱藏版森林秘境」，而且距離嘉義市區車程僅半個小時，吸引不少人前來尋幽訪勝。但缺乏休憩餐飲設施屢遭遊客詬病，西拉雅國家風景區管理處從善如流，興建「森林玻璃屋」將導入餐飲與咖啡服務，讓石硦林場華麗轉身，成為兼具生態的觀光森林園區。

    中埔鄉長李碧雲指出，日前偕同西拉雅風管處人員與嘉義大學森林系教授張坤城、景觀學系教授陳佩君等人前往石硦林場勘查，一同進入林場，透過專業視角，重新認識林相經營的奧秘，了解到森林不只是樹木的集合，更是一場關於管理、生態與美學的漫長對話。透過植栽配置生態設計，強化步道視覺層次與四季變化，讓遊客林間行走時，不僅是健行，更是融合自然與美學的感官體驗。

    李碧雲表示，去年解決石硦林場的水源問題，因為有了穩定的供水，林場才具備發展餐飲服務的能量。看著玻璃屋的雛形日漸清晰，這套為森林步道運動者設計的「完整休憩系統」即將完成拼圖。

    西拉雅風管處表示，石硦林場設有多條不同難度步道，適合各年齡層遊客體驗，遊客可在蜿蜒林間步道揮灑汗水，沿途欣賞亞熱帶闊葉林的多樣生態景觀，搭配即將完成的觀賞植栽景觀與休憩設施，未來可望成為嘉義山區兼具生態教育與休閒旅遊的新興亮點，為地方觀光注入源源不絕的動能。

    嘉義縣中埔石硦林場打造玻璃屋將成休憩新亮點。（圖由中埔鄉公所提供）

    嘉義縣中埔石硦林場打造玻璃屋將成休憩新亮點。（圖由中埔鄉公所提供）

    嘉義縣中埔鄉石硦林場的林相美學。（圖由中埔鄉公所提供）

    嘉義縣中埔鄉石硦林場的林相美學。（圖由中埔鄉公所提供）

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