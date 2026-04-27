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    首頁 > 生活

    喜樂保育院結合AI 實體重現喜樂阿嬤奉獻精神

    2026/04/27 09:16 記者顏宏駿／彰化報導
    喜樂保育院「小兒麻痺故事館」重新開館，院方用AI重現喜樂阿媽的奉獻精神。（圖由喜樂保育院提供）

    喜樂保育院「小兒麻痺故事館」重新開館，院方用AI重現喜樂阿媽的奉獻精神。（圖由喜樂保育院提供）

    1965年美國長老教會傳教士瑪喜樂渡海來台，在彰化縣二林鎮創立喜樂保育院，庇護無數弱勢患童，「喜樂阿嬤」故事列入彰化各國小的教材。「瑪喜樂基金會」在喜樂保育院籌建「小兒麻痺故事館」導入AI技術讓喜樂阿嬤原聲原影生動重現，溫柔語調再次迴盪在館內，彷彿她從未離開。

    這個小兒麻痺故事館已揭牌重啟，更新館舍內部裝潢，最重要的是館內透過AI技術，讓喜樂阿嬤及早期服務的小兒麻痺影像生動重現，期盼藉由科技跨越時空，讓喜樂阿嬤動人生命故事延續流傳。

    透過AI，觀者彷彿走進保留喜樂保育院原始樣貌的紅磚瓦房「小兒麻痺故事館」，彷彿踏入時光長廊。牆上掛著一張張黑白彩色交錯的照片，記錄著院童們一路成長的歲月，角落裡靜靜擺放著沉重的鐵鞋與腋拐，這些輔具曾是孩子們忍痛復健、重新站起的「第二雙腳」。展示台上敲擊過無數信件的舊打字機，見證當年喜樂阿嬤為了替院童籌措照護費，四處向海外奔走募款的歷史。

    喜樂保育院院長林玉嫦也是早期的院童，她感性說，「如果不曾受到阿嬤的無私拉拔與照顧，就不會有今日昂首的我們。」喜樂不僅是許多弱勢生命第二個家，更是台灣早期社福公衛發展的縮影。

    喜樂保育院「小兒麻痺故事館」重新開館，院方用AI重現喜樂阿媽的奉獻精神。（圖由喜樂保育院提供）

    喜樂保育院「小兒麻痺故事館」重新開館，院方用AI重現喜樂阿媽的奉獻精神。（圖由喜樂保育院提供）

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