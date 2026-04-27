國際扣件展國際買主創新高 陳其邁：對台灣製造高度信賴

台灣國際扣件展會規模再創新高，匯聚317家參展商、共計950個攤位，並吸引來自逾14國、32位國際買家。（經發局提供）

2026台灣國際扣件展上週圓滿閉幕，吸引來自14國、32位國際買主，與75家國內業者進行108場次商洽，國際買主人數創新高，市長陳其邁解讀為全球市場對台灣製造的高度信賴。

扣件展於4月22日至24日在高雄展覽館舉行，匯聚317家參展商設950個攤位，同期舉辦的採購洽談會則吸引來自14國、32位國際買主，與75家國內業者進行108場次商洽。

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陳其邁表示，本屆國際買主人數創歷史新高，顯示全球市場對台灣製造的高度信賴，高雄為全台最重要扣件產業聚落，擁有約854家業者，去年營收達新台幣905億元，家數占全台約29%，產值卻貢獻逾52%，穩居「螺絲窟」地位。

他指出，隨著全球製造業加速邁向低碳與智慧化，扣件產品已由傳統標準件升級為高精密、客製化零組件；市府推動智慧製造與淨零碳排雙軸轉型，不僅提升產品附加價值，也協助產業切入電動車、航太及半導體設備等高端應用市場，未來將持續透過國際展會平台，強化台灣扣件在全球供應鏈的關鍵角色，並提升高值產品出口比重。

世豐螺絲總經理陳駿彥表示，企業持續朝智慧製造與高端市場轉型，感謝市府推動研發與行銷補助，協助產業升級與拓展市場。

高市經發局表示，為協助業者積極拓展海外市場，高市府今年大幅提高傳統產業海外參展補助預算至2000萬元，單一企業最高補助17萬元，若由工商團體組團參展，補助上限則提升至200萬元，該計畫自2月2日公告以來，已吸引超過30家業者申請，經發局呼籲，有意布局國際市場的企業應把握時機儘速提出申請。

經發局長廖泰翔（右二）與路竹新益義大利客戶寒暄推薦高雄扣件。（經發局提供）

陳其邁出席2026台灣扣件展。（經發局提供）

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