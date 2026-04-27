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    首頁 > 生活

    金針花之亂！彰化虎山巖金針花遭踩爛 園主求：賞花不踩花

    2026/04/27 08:41 記者湯世名／彰化報導
    虎山巖金針花大爆發，至今天已爆開25萬朵。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花大爆發，至今天已爆開25萬朵。（圖由米諾斯提供）

    金針花之亂！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大爆發多達25萬朵，連日吸引爆滿遊客賞花，但滿滿人潮也造成賞花品質大打折扣，有遊客甚至不聽勸，直接闖入禁區拍照，造成金針花被踩爛，黃姓園主用繩索架設圍欄避免再發生踩踏。黃姓園主心痛說，近年來因為太多人踩踏，特地增加拍照區，沒想到今年還是發生憾事，懇求遊客「賞花不踩花」，以免以後無花可賞。

    生態攝影師米諾斯痛批，金針花目前已爆開25萬朵，連日來遊客大爆滿，整個山區擠滿賞花遊客，遊覽車一輛接著一輛入園相當熱鬧，不過卻有遊客為了拍攝角度美美的，竟直接踩入花叢內，活生生把金針花葉子踩爛，被踩爛的根莖明年就長不出花來，實在很誇張。

    黃姓園主則指出，近年來就是因為有很多遊客踩爛金針花，特地增加很多拍攝地點，也一再呼籲不要踩進去花海裡面，沒想到今年仍有許多遊客不遵守園區賞花動線，為了取美景踩進去花海裡，金針花就被踩爛，破壞花海的整體性，令人痛心；希望大家賞花保持公德心，讓後面要入園的遊客可以欣賞到美麗金針花海。

    虎山巖金針花大爆發，吸引爆滿遊客賞花。（圖由米諾斯提供）

    虎山巖金針花大爆發，吸引爆滿遊客賞花。（圖由米諾斯提供）

    遊客亂入禁區踩踏，造成金針花莖葉與花朵受損，明年開不出花，令園主痛心。 （圖由米諾斯提供）

    遊客亂入禁區踩踏，造成金針花莖葉與花朵受損，明年開不出花，令園主痛心。 （圖由米諾斯提供）

    遊客亂入踩踏花叢，造成金針花莖葉受損，令園主痛心。 （圖由米諾斯提供）

    遊客亂入踩踏花叢，造成金針花莖葉受損，令園主痛心。 （圖由米諾斯提供）

    遊客亂入禁區踩踏造成花叢受損，園主拉繩索防範。（圖由米諾斯提供）

    遊客亂入禁區踩踏造成花叢受損，園主拉繩索防範。（圖由米諾斯提供）

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