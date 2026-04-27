首屆「海巡媽」環台抵國境之南！準備返航鳳芸宮安座

「媽祖聯合環台海巡遶境」抵達恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

全台首度舉行的「媽祖聯合環台海巡遶境」進入活動最高潮！由林園鳳芸宮媽祖領銜的船隊，在完成東部海域巡邏後，昨（26日）正式抵達恆春半島後壁湖漁港，並於今（27日）一早前往台灣本島最南端的鵝鑾鼻保安宮參香。恆春區漁會與縣議員潘芳泉等地方人士前往熱烈接駕，祈求媽祖庇佑國境之南海上平安，船隊隨後將展開最後航程，預計今日返回高雄鳳芸宮安座，為這場史無前例的海上環台壯舉畫下圓滿句點。

這場為期9天8夜的海上盛事，19日自林園中芸港啟航，採「海上巡境、逐港進香」方式，沿台灣西岸北上、東岸南下，象徵媽祖巡狩海疆。船隊昨傍晚進入恆春後壁湖漁港時，不少當地漁民與信眾早已在岸邊等候，迎接這場百年罕見的海上宗教盛事。

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今日清晨，遶境船隊與工作人員特別前往標誌性的鵝鑾鼻保安宮參香，向土地公與媽祖祈願。縣議員潘芳泉與恆春區漁會代表親自到場接駕，並表示後壁湖是南台灣重要的漁業與觀光基地，能迎接環台海巡媽祖進港，對地方漁民而言是極大的精神慰藉，也展現了台灣豐富的海洋信仰與文化底蘊。

主辦單位指出，此次環台遶境堅持「莊嚴、環保、安全」原則，船隊在海巡署北、中、南、東各分署的護航下，順利克服各海域海象挑戰。今日完成鵝鑾鼻參香後，船隊隨即啟程北返，沿著台灣海峽駛回高雄。

「媽祖聯合環台海巡遶境」抵達恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

恆春區漁會與縣議員潘芳泉等地方人士前往熱烈接駕。（記者蔡宗憲攝）

恆春區漁會與縣議員潘芳泉等地方人士前往熱烈接駕。（記者蔡宗憲攝）

「媽祖聯合環台海巡遶境」抵達恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

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