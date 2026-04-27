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    首頁 > 生活

    槌球有益活化大腦 台東長濱鄉衛生所舉辦8週槌球課程

    2026/04/27 08:25 記者黃明堂／台東報導
    長濱鄉衛生所攜手社區舉辦8周槌球課程。（記者黃明堂翻攝）

    長濱鄉衛生所攜手社區舉辦8周槌球課程。（記者黃明堂翻攝）

    為推動高齡友善環境，促進在地長輩健康生活，台東縣長濱鄉衛生所攜手鄉內各社區部落，將於4月30日起正式舉辦為期8週的社區長者槌球趣味課程，課程不僅邀請在地各社區槌球隊共襄盛舉，更歡迎對槌球有興趣的銀髮族一同參與，透過這項溫和且具策略性運動，提升長者身體活動量，讓長者走出家門，以球會友，活出健康與活力。

    長濱鄉衛生所表示，槌球是一項極佳的銀髮族運動，能促進關節活動與手眼協調，更需要觀察場地狀況來運用策略，有助於活化大腦、預防失智。此一課程特別選擇在場地經過整理平坦的大俱來球場辦理，提供長輩安全舒適友善的場地。

    課程規劃為8週，採循序漸進方式，從基本持桿、擊球技巧、槌球規則，再到分組對抗練習。邀請高德昇教練及長濱鄉原住民槌球協會進行專業指導，不僅能強化長者運動技能，更能有利於社區槌球隊伍彼此交流切磋，增進情感。

    衛生所感謝長濱鄉原住民槌球協會提供友善的場地支持，長濱鄉衛生所希望這8週的課程重點不在激烈的競爭，而是在於陪伴與交流，我們希望打造一個〔快樂打球〕的氛圍，讓長濱鄉的長者們能透過槌球找到運動的熱情，達成在地老化、健康老化的目標，歡迎長濱鄉各社區協會長輩報名參加，名額有限。

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