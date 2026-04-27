《飛吧！熊鷹》紀錄全台最巨猛禽研究 「太極鷹王」帶你穿梭體會原民傳統文化與熊鷹保育

《飛吧！熊鷹》在屏東首映，左為梁皆得、右為孫元勳。（記者陳彥廷攝）

素有「太極鷹王」之稱的國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳專研熊鷹逾20年，攜手生態影像導演梁皆得歷經十多年精心製作《飛吧！熊鷹》紀錄片，昨天首映於屏東環球影城登場，吸引滿場「鷹粉」，片中不僅細膩呈現傳統價值與生態保育之間的拉鋸，更傳達「熊鷹」對整個台灣原民乃至整個社會的意義。

熊鷹是台灣目前野外現存最巨大的猛禽，列為瀕臨絕種保育類一級野生動物，高屏排灣、魯凱族的聖鳥，羽毛長久以來還有部落地位的象徵，但也因此出現獵捕壓力，現場兩廳是座無虛席，除贊助首映的緯創人文基金會代表，長期關注熊鷹的產官學都到齊，最特別的是還有多位部落傳統領袖及仿羽工藝師鍾金男等都到場共同見證這部描繪中央山脈神祕猛禽的史詩紀錄。

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研究猛禽的孫元勳，早在2004年起就受林業與自然保育署在屏東枋山及台東一帶進行熊鷹調查，片中由孫元勳帶路，將觀眾拉進深山，透過12年來的素材，將振翅、俯衝、守護幼鳥的珍稀瞬間透過鏡頭向觀眾述說這個台灣野外最大的猛禽的生存之路，孫元勳說，《飛吧！熊鷹》除帶給觀眾滿滿熊鷹外，最獨到之處即是梁導演透過熊鷹帶入與原住民文化的各種面向，如果這部片缺少了原住民文化，「就像一盤菜沒放鹽巴」。

孫元勳說，將熊鷹羽毛配戴並作為身分地位的象徵是台灣特殊且珍貴的文化，需求近年有增加趨勢，價格較20年前翻倍，是熊鷹存續隱憂，希望透過影片，讓大眾更能了解在熊鷹在傳統文化激盪出的各種面向議題，未來將持續推動棲地管理計畫，並呼籲大眾共同支持台灣猛禽保育，讓熊鷹的英姿能長久翱翔於中央山脈之上。

梁皆得表示，《飛吧！熊鷹》不再只拍「一隻鳥」，將鏡頭轉向更複雜的現實，讓大眾正視文化、信仰與生態保育的摩擦，沒有誰是反派，但卻必須要開始思考下一步的方向，他並邀請全台觀眾「一刷再刷」，讓更多人能夠更了解台灣獨有的熊鷹及其生態、文化。

《飛吧！熊鷹》在屏東首映。（記者陳彥廷攝）

《飛吧！熊鷹》在屏東首映。（記者陳彥廷攝）

《飛吧！熊鷹》在屏東首映，部落傳統領袖蕭惠美特地帶來仿羽支持。（記者陳彥廷攝）

《飛吧！熊鷹》在屏東首映。（記者陳彥廷攝）

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