高雄科技執法這路口3個月違規近2千件最多

高雄市科技執法今年前3月以苓雅區中正一路高速公路西側路口1883件取締最多。（記者陳文嬋攝）

高雄市有68處科技執法設備路口（段），最新統計今年前3月以苓雅區中正一路高速公路西側路口1883件取締最多；整體交通違規態樣以闖紅燈7592件為大宗，整體交通事故比未設置前下降15.7%。

市府統計，68處科技執法路口（段）今年1至3月取締件數前三名，以苓雅區中正一路高速公路西側路口取締1883件最多，其次為三民區大中一路及鼎中路口取締1121件，前鎮區中山四路及中安路及中平路口取締875件。

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市府分析今年前3月整體交通違規態樣，前三名以闖紅燈7592件最多，各開罰1800至5400元；其次為紅燈右轉2311件，各開罰1800至5400元；以及不依標誌標線號誌指示行駛2244件，各開罰600至1800元，呼籲民眾遵守交通規則。

此外，68處科技執法設備路口（段）今年1至3月發生695件交通事故，比未設置前減少129件、下降約15.7%；去年發生2487件交通事故，比未設置前減少441件，約下降15.1%。

值得一提的是，今年新增7處不停讓行人科技執法，包括鳳山區五甲二路與南華路口，三民區大昌二路與義華路口、大昌一路與鼎山街口、楠梓區海專路與瑞屏路口、苓雅區三多二路與和平一路口、前金區青年二路與自強三路口、左營區華夏路與重信路口，將於5月1日上路。

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