信眾熱情簇擁鑽轎底　大甲媽祖凌晨回鑾安座

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動原定昨天晚間11時回廟安座，但因沿途信眾簇擁，整個大甲鎮越晚越熱鬧，今天凌晨1時多才回到廟內安座，讓進香活動劃下句點。

大甲媽祖鑾轎於昨天傍晚5時才通過大甲水尾橋進入市區，依序遶境4個城門。鎮瀾宮廟前廣場入夜後開始有信徒聚集，觀看陣頭與宮廟進香，且不時燃放鞭炮與煙火，相當熱鬧。

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媽祖鑾轎原預計昨天晚間11時返回廟內，舉辦安座儀式，但因沿途許多信眾簇擁，排隊等候鑽轎底，行程因此延遲。最後媽祖鑾轎在今天凌晨1時21分才進入鎮瀾宮廟埕，接著廟方人員將媽祖神像，依序自鑾轎中請出後，接力傳遞安座，過程中信徒觸摸神像，希望能祈求平安順利。

台中副市長鄭照新、鎮瀾宮董事長顏清標等人也出席安座大典。顏清標會中表示，很感謝參與的團隊與陣頭，大甲媽祖遶境能夠是世界三大宗教活動，是靠大家團結，問他有多少人參加，他是算不完。

媒體提問回鑾延誤的原因，顏清標說，「沒辦法，因為信眾太熱情，要鑽轎底的民眾很多，點心擔也增設很多，所以很感謝大家」。

鎮瀾宮媽祖17日晚間10時5分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里。參加遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽等神像今天凌晨依序被安置在神案上，在廟方人員誦經聲中，一年一度的大甲媽祖遶境進香活動劃下句點。（編輯：何宏儒）1150427

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