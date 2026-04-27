為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    信眾熱情簇擁鑽轎底　大甲媽祖凌晨回鑾安座

    2026/04/27 02:54 中央社

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動原定昨天晚間11時回廟安座，但因沿途信眾簇擁，整個大甲鎮越晚越熱鬧，今天凌晨1時多才回到廟內安座，讓進香活動劃下句點。

    大甲媽祖鑾轎於昨天傍晚5時才通過大甲水尾橋進入市區，依序遶境4個城門。鎮瀾宮廟前廣場入夜後開始有信徒聚集，觀看陣頭與宮廟進香，且不時燃放鞭炮與煙火，相當熱鬧。

    媽祖鑾轎原預計昨天晚間11時返回廟內，舉辦安座儀式，但因沿途許多信眾簇擁，排隊等候鑽轎底，行程因此延遲。最後媽祖鑾轎在今天凌晨1時21分才進入鎮瀾宮廟埕，接著廟方人員將媽祖神像，依序自鑾轎中請出後，接力傳遞安座，過程中信徒觸摸神像，希望能祈求平安順利。

    台中副市長鄭照新、鎮瀾宮董事長顏清標等人也出席安座大典。顏清標會中表示，很感謝參與的團隊與陣頭，大甲媽祖遶境能夠是世界三大宗教活動，是靠大家團結，問他有多少人參加，他是算不完。

    媒體提問回鑾延誤的原因，顏清標說，「沒辦法，因為信眾太熱情，要鑽轎底的民眾很多，點心擔也增設很多，所以很感謝大家」。

    鎮瀾宮媽祖17日晚間10時5分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里。參加遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽等神像今天凌晨依序被安置在神案上，在廟方人員誦經聲中，一年一度的大甲媽祖遶境進香活動劃下句點。（編輯：何宏儒）1150427

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播