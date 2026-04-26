絢爛煙火、巨星演唱 新北美術館慶開館周年

新北市美術館第2天的絢爛煙火，為開館周年活動畫下燦爛句點。（記者黃政嘉攝）

新北市美術館今進行第2天的開館周年系列活動，晚間7點演唱會由盜魂爵士樂團開場，Gummy B、宇宙人接力開唱，讓歌迷如癡如醉，新北市副市長劉和然也與現場民眾共度藝術週末，欣賞精采演出並共同倒數迎接絢爛煙火，為開館周年活動畫下燦爛句點。

新北市文化局指出，今晚8點40分登場的煙火與無人機展演「光有回聲」，整合煙火與無人機進行空中同步展演，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式，超過2500發的煙火，透過高、中、低空層次配置，以5色瀑布型與落葉型花色為主軸，呈現流動且富層次的視覺效果；300架無人機，編排出美術館外觀、金牛角及三鶯線列車等動態圖像，透過光影交織，呈現具有情感深度與象徵意義的夜空藝術饗宴。

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今天開館活動從下午的流聲市集開始，邀請獨立音樂DJ林貓王與民眾互動，晚間由新北市在地表演團隊盜魂爵士樂團熱鬧開場，並與接連獲金音創作獎肯定的新生代嘻哈歌手Gummy B合作演繹「外星人」，透過藍調與爵士語彙的融合，帶來層次多變的音樂體驗，壓軸登場的金曲最佳樂團「宇宙人」演唱多首膾炙人口的經典好歌，包括「你的樣子」、「藍色的你」以及「這就是我愛你的方法」，讓歌迷如癡如醉。

新北市副市長劉和然表示，新美館作為一座融合藝術、生活與創新的文化場域，不僅是展覽空間，更是各式藝文活動共鳴的平台，除了館內6樓展出的阿根廷藝術家托馬斯‧薩拉切諾「共織宇宙」國際特展外，1樓新美聚場也推出「新美花嘿噴？」展覽，從在地生活出發，採集城市中的多元元素，轉化為富有想像力的視覺符號。

文化局說明，慶祝新美館開館1周年，同時響應捷運三鶯線即將通車，文化局攜手新美館、陶博館於4月至6月，規劃「藝向新北-永續共融」系列活動，接續5月還有新北多元文化節，今年以「世界民藝俱樂部」為主題，主活動將在5月9日、10日於新美館戶外園區登場，透過展演、市集與走讀等形式，帶民眾感受多元文化魅力。

Gummy B攜手盜魂爵士樂團跨界共演，融合嘻哈與爵士元素，展現多元音樂風格。（記者黃政嘉攝）

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