新北淡北道路未完工、台北大度路先塞 北市議員憂北投人淪次等公民

大度路假日車流量大。（記者董冠怡攝）

淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）正在施工，北市在地居民認為淡北道路規劃銜接至平日交通繁忙的北投區大度路，光是目前尖峰壅塞就很嚴重，憂心完工通車衝擊當地交通。士北議員陳賢蔚表示，新北市急於施作，蔣市府沒魄力為台北市民撐腰，北市不要只被動配合，而是要積極建設改善全區塞車路段；在地議員林杏兒說，北市應以長、短程分流進入台北市的車流，避免交通打結。

新北市新工處回應，淡北道路4大工區均已全面展開施作，台北市境內的第四工區涵蓋北投大度/聖景路口至大度/立德路口，主要工項包含中央北路地下道及跨越立德路高架橋，現於馬偕護校邊坡設施工構台以及邊坡削減前置作業，另於大度路二段移植樹木及道路拓寬，後續施工時，儘可能維持原有車道數通行，降低施工對交通影響。工程進度約32%，全線預計2029年完工通車。

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陳賢蔚表示，淡北道路唯一目的就是要解決淡水往返台北市的交通壅塞問題，多年來，士林、北投民意不希望淡水壅塞車流因淡北道路興建，而改在台北市大度路、洲美快速道路及承德路發生，更希望雙北應在淡江大橋完工確認淡水壅塞改善情況後，再來規劃比較妥善，可惜新北市急於施作，蔣市府也沒魄力為台北市民撐腰。大度路已拆除快慢車道分隔島，衍生的事故問題由台北市承擔，目前尖峰壅塞情形在還沒有淡北道路下，已經非常嚴重。

陳賢蔚指出，民眾希望淡北道路的車流，可以透過高架橋形式直接延伸至洲美快速道路，減少平面車流交織，蔣市府僅願透過號誌燈管制控制，由淡北道路進入大度路車流，作法消極也讓人質疑成效，呼籲北市應以積極交通建設作為，改善士北壅塞路段，不要新北在淡水大刀闊斧建設，北市只有被動配合且毫無具體建設，讓在地居民感覺淪為次等公民。

根據台北市交通局官網解釋，淡北道路不規劃與洲美快速道路銜接，是因施工時需大量移植大度路中央綠帶的茄苳樹，且對關渡平面造成立體切割效應，環境影響顯著，故未採該方案。

林杏兒表示，淡北道路銜接到平日就交通繁忙的大度路，對北投當地的交通衝擊不小，建議北市交通局讓進入台北市的車流，依長、短程分流，短程可走大度路平面道路進入北投、士林地區，要進入市區的車流，則應規劃以高架或地下化的方式，引導至環快或是承德路，避免交通打結。

「雙北要共好，不是以犧牲其中一方來解決，應是兩方都要同步建設，才是正道。」陳賢蔚認為，雙北皆由國民黨執政，溝通管道理應非常暢通，在公館圓環改善時，中、永和就該同步提出配套，而不是等到李四川要去選舉才說有辦法。同理，淡北道路台北市早該同步提出北投交通建設規劃。

他也示警，目前蘆社大橋若無同步在蘆洲及社子都有建設配套，恐怕也會落入公館圓環及淡北道路後塵，「如果國民黨雙北市政府做不到完善溝通加強合作，那就兩邊都換人做做看！」

淡北道路工程施工中。（記者董冠怡攝）

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