龍岡米干節「美味當家」開演 帶你穿越龍岡60年

龍岡米干節戶外劇場「美味當家」幕後動員超過百人，舞台效果華麗。（桃園市文化局提供）

桃園龍岡作為全國眷村密度最高、最具異域色彩的地區，一方面承載來自滇緬泰金三角的「雲南反共救國軍」在絕境中求生存的深刻歷史、也傳承了來自大江南北軍人與眷屬的生活文化。桃園市政府文化局配合「2026龍岡米干節」登場，別開生面推出戶外劇場「美味當家」，分別於4月25日、26日與5月1日、2日晚上6時30分在中壢區龍岡大操場天幕球場演出。

文化局長邱正生表示，市府將在地特色統整推出「美味當家」，期盼透過在米干店與雜貨店長大的女孩，講述龍岡地區傳承的文化故事，雖然老村子拆了，但透過街頭巷尾的米干店，以及豐富的飲食文化，讓龍岡成為「沒有村子的眷村」。

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本次戶外劇場由有「電視教父」稱號的王偉忠領軍、金星文創製作，由金鐘影后范瑞君、實力派演員湯志偉，以及吳怡霈、周定緯、那祈、新生代相聲演員宋明翰與吳思偉共同演繹。觀眾可以在廣闊的天幕下、沉浸於橫跨60年的龍岡，親身體驗眷村濃濃人情味。

邱正生說，為厚植本劇創作基礎並豐富演出內容，本案於演前展開深入且廣泛的田野調查，蒐集龍岡地區豐富多元的生活史，內容涵蓋龍岡獨特的「異域」文化背景、陸軍體系與士官學校，及在地婦女曾投入「客廳即工廠」的生產模式，使龍岡成為台灣皮鞋加工產業的重要據點。上述珍貴素材皆編入劇本之中，不僅真實呈現地方發展歷程，更引領觀眾認識龍岡由艱困走向繁榮的時代變遷，讓觀眾深刻體會上一代的生活樣貌與歷久彌新的濃厚人情味。

「美味當家」演出現場融合戲劇、音樂與舞蹈元素，營造熱鬧歡騰的觀演氛圍；觀眾更可隨著節奏起身，與演員一同共舞雲南打歌，沉浸於充滿異域風情的互動體驗。誠摯邀請全國民眾於四月底至五月初蒞臨桃園龍岡大操場，在戲劇張力、舞蹈律動與動人歌聲交織之中，細細品味蘊藏於骨頭湯裡的「老村子精神」。

「美味當家」仿效當年龍岡的忠貞、中正、貿易七村的過年習俗，帶動全場觀眾大玩「拋」骰子。（桃園市文化局提供）

「美味當家」那祈飾演雜貨店的女兒，唱作俱佳。劇中歌曲運用雲南打歌旋律與民歌為元素，編織出既熟悉又好聽的歌曲。（桃園市文化局提供）

在龍岡大操場公演的「美味當家」，吸引滿場觀眾，氣氛熱烈。（桃園市文化局提供）

吳怡霈在劇中飾演米干店的女兒，唱功令人驚艷！（桃園市文化局提供）

周定緯化身百變天王，共飾演4個角色，迅速換裝，嗓音百變，從麥可傑克遜跳到雲南打歌，讓觀眾讚歎！（桃園市文化局提供）

金鐘影后范瑞君飾演忠貞新村裡的米干店老闆娘，自己一人在台灣撐著全家，靠著米干店養大了一家人，精準演技讓人折服！（桃園市文化局提供）

湯志偉飾演老兵爸爸，一出場，有時喜感、有時感性，讓觀眾隨他又哭又笑。（桃園市文化局提供）

新一代相聲好手宋明翰、吳思偉以竹板快書笑談品嚐龍岡米干的「戰略部署」。（桃園市文化局提供）

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