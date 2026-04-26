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    首頁 > 生活

    全民防災動起來 新北消防闖關吸引600親子同樂

    2026/04/26 22:09 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震、水域救生等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震、水域救生等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第五大隊今天下午結合轄區賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，現場設置防災小戰士、水域守護員等10道關卡，通過闖關者得以獲得限量贈品，吸引600餘親子們參加，新北市消防局期望，透過災害體驗，提升親子災防概念，同時夏季防溺季將屆，也讓親子們得知到水域如何自救，歡度一個充實的週日。

    新北市消防局第五大隊今天在賣場舉辦全民防災動起來，消防局設置10道互動體驗攤位及限量贈品，活動時領取闖關卡，完成所有任務，憑卷參加影城電影票抽獎，吸引近 600 位民眾參加 ；新北市消防局專門委員尚少華到場視導，代表消防局發給協辦賣場感謝狀。

    第五大隊說，這場親子體驗，主要希望強化全民防災意識並普及防火教育，結合防火宣導、救護志工及義消們共同參與，其中「防震小戰士」關卡，使用地震體驗車教導地震來臨時「趴下-掩護-穩住」的保命三步驟；「消防魔術師」利用新式濃煙體驗帳宣導低姿勢逃生。

    「水域守護員」因應將屆的夏日戲水高峰期，教導親子們使用救生器材體驗水域救生；「急救小護士」則藉由氣球教具，模擬心臟體驗心肺復甦CPR實際按壓情況；「滅火小小兵」則讓親子們體驗使用室內消防栓實際射水，大隊也派出救護車，供民眾認識相關急救器材與實際體驗。

    專委尚少華表示，透過宣導活動，提升民眾防火防災意識，提醒民眾自行安裝住宅用火災警報器，在火災發生初期即時通報及處置；另透過定期檢查臥室及客廳使用電器安全，選用具有熄火安全裝置、溫度感知供能或使用時間異常遮斷供能的爐具，有效降低災害發生，守護民眾生命財產。

    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局第五大隊下午結合賣場，舉辦「全民防災動起來」災防宣導 ，體驗濃煙、地震等闖關。（記者吳仁捷翻攝）

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